Son dakika haberi: Trabzonspor’da sıra geri dönüşlerde! Destek çağrısına anında cevap

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçının ardından, "Kalemize gelen ilk top gol oluyor" diyerek tepki göstermişti. Daha önceki maçlarda da bu tür sıkıntılar yaşandığı için ekibiyle birlikte bu konuya eğilen Avcı, çözüm arıyor. Maçın başlangıcını tempolu ve rakibe önde baskıyla yapan Trabzonspor'un, geri dönüşlerde yaşadığı bu sıkıntıyı çözmek için yoğun mesai harcayacağı öğrenildi. Son haftalarda savunmayı daha önde kullanan ve beklerin hücuma katkılarını artıran Avcı'nın, savunmada yaşanan bu zaafı da çözmek istediği öğrenildi.

DESTEK ÇAĞRISINA ANINDA CEVAP!

Bu sezon tribünleri çoğu maçta boş kalan Trabzonspor, pazar akşamı Fenerbahçe ile evinde oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini

arkasında tam olarak görecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin 400 TL ile 6000 TL arasında değişen biletleri, satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. Taraftar grupları da maç öncesi birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Tüm Trabzonspor camiası, bu hafta içerisinde sergilenecek 'olası' demekten bile imtina ettiğimiz, çünkü olacağına kesin gözüyle baktığımız algı operasyonuna karşı başkanının,

yönetiminin, hocasının, takımının ve her bir futbolcusunun yanında dimdik yer almalıdır" denildi.