Alanya evinde Kayseri’yi 90+13’te devirdi! 2 gol iptal edildi

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada sol kanatta topu savunma oyuncusundan kapan Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada merkezden gelişen Kayserispor atağında Karimi'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Nazon, topa vuracağı sırada kaleci Ertuğrul Taşkıran, kayarak müdahale ederek, topa sahip oldu.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında, ceza sahası önünde topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu kale çizgisi üzerinde güçlükle kontrol etti. Hakem Emre Kargı topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Emre Kargı golü iptal etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında rakip yarı sahanın çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

64. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Carole'nin ortasında, kaleci Ertuğrul Taşkıran kalesinden açılarak topu Boa Morte'ye gelmeden uzaklaştırdı.

68. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso'nun, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırtarak kaleye gönderdiği top direkten döndü.

90+2. dakikada Alanyaspor'da sağ kanattan Novais'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Emre Kargın golü verdi. Yapılan 7 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem Kargın VAR'a çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Kargın ofsayt dolayısıyla golü iptal etti.

90+13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in yerden ceza sahasına gönderdiği pasta, Oğuz Aydın arka direkte kayarak vurduğu topu ağlara gönderdi: 1-0