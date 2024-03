Hasan Çavuşoğlu: Hiçbir zaman siyaseti kulübü de spora da karıştırmadım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Alanyaspor ile ilgili bir açıklamasının ve video kaydının kendisine geldiğini ifade eden Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftar gruplarının yaptığı tesislerle ilgili eleştirel paylaşımların da olabileceğini söyledi.



Alanyaspor'da her kesimden siyasi görüşte insanın olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"İşin doğrusu açıklamalara camia olarak üzüldük. Alanyaspor'un hiçbir yöneticisinin, şahsımın ya da Alanyaspor camiasının Alanyaspor adı altında başkan bey ile alakalı bir açıklamasının olmadığını gördüm. Taraftar gruplarının paylaşmış olduğu tesis ile alakalı bir açıklamalar var. Ben de bunu sonradan gördüm. Kendilerine de ifade ettim ve taraftar gruplarına da bunu sordum. Neden bu açıklama dedim. Başkan daha önce bizimle bir araya geldi, konuştuk ve bize verilen sözü tutmadılar dedi. Kulübe de söz vermişlerdi. Tesisle alakalı sözleri tutmamaları bir de ondan dolayı bu açıklamayı gerekli gördük dediler. Taraftar grupları biliyorsunuz kulüplerden bağımsızdır. Taraftar grupları her zaman şahsım, başkan olarak ve yönetim kurulumuzu her zaman eleştirirler. Kötü gittiğimiz zaman dünyanın her yerinde, Türkiye'de de bu böyle. Yönetimleri, başarısız olduğumuz zaman taraftar grupları da eleştirir, taraftar da eleştirir. Bunu herkes biliyor. Önceki gün akşam Muhittin Başkanım beni aradı. 'Taraftar gruplarının paylaşımında sizin etkiniz var mı?' dedi. 'Ben taraftar gruplarının paylaşımını sonradan gördüm ve taraftar grupları bunu hep birlikte paylaşmışlar, yapmışlar' dedim. Ben de kendilerine bunu sordum ve Muhittin Başkanımla daha önce biz bir araya geldik. 'Grup lideri olarak bizleri çağırdı, bizlerle konuştu, tesisleri yapacağını söyledi fakat yapmadı dediler' dedim. 'Doğrusu sözünüz de vardı başkanım' dedim. Bana, 'Söz verdim ama Alanyalı bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadım' dedi. Ben de 'başkanım ben de bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. 'İstediğini yap, bildiğini yap' dedi bana. Ben burada Alanyaspor kulüp başkanıyım. Bugün varım, yarın yokum. Ama burası da bir makam. Yurt dışı ve yurt içinde de Alanyaspor'un çok taraftarı var. Onların birleştiği bir yer burası. Bugün ben varım, yarın yokum. Burada asla siyaset olmamıştır, siyaset olmaz. Alanyaspor'a oy devşirmek bu da çok yanlış bir üslup. Çünkü Alanyaspor'da her siyasi görüşten arkadaşımız var. Türkiye'nin her yerinden yöneticimiz var. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye'nin her yerinden, 49 tane yöneticinin çoğunluğu Alanyalı değil, Alanya'da yaşayan Alanyalılardır. Arkasından da 14 gün sonra da 'ben konuşacağım' dedi. 'İstediğiniz zaman konuşabilirsiniz başkanım' dedim."



"TESİSLERE İHTİYACIMIZ VARDI AMA NETİCESİNDE YAPILMADI"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Alanyaspor Stadyumu'yla alakalı yaptığı söylemlere de cevap veren Çavuşoğlu, yeni tesis yapılmış olsaydı orada çalışmalarını yapacaklarını dile getirerek, "Alanyaspor'un maç yapacak bir stadı var dedi. Evet, Alanyaspor'un maç yapacak devlet tarafından yaptırılmış stadı var zaten. Burası bir tesis. Menderes Türel'in başkanlığı döneminde çok güzel bir tesis yaptı. Sahalar donanımlı, Antalyasporumuzun daha önce kaldığı yeri de biliyoruz. Çok sağlıklı bir şey değildi. Çok güzel bir tesis yapıldı. Hepimiz gurur duyduk, onur duyduk. Açılışına da gittik. Antalyaspor çok rahatça antrenmanlarını yapıyor. Ama bizim burada o ortam yok. Benim altyapıda çocuklarım A takım hariç, profesyonel takım hariç hepsi buradan İncekum'a kadar günlük antrenmanlara gidip geliyorlar. Bizim o tesislerimiz yapılmış olsaydı, Alanyaspor oraya geçmiş olsaydı, burada da görmüş olduğunuz tesiste altyapıdaki çocuklarımız rahat edecekti. Günlük 40-50 kilometre antrenmanlara gidip gelmeyeceklerdi. Bizim amacımız bu. Bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Onun için bizim o tesislere ihtiyacımız var ama neticesinde yapılmadı" şeklinde konuştu.



"HERKESİN ORTAYA KOYACAK BİR ŞEYİ MUTLAKA VARDIR"

Başkan Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in 5 yıllık görev süresi boyunca Alanyaspor'u ziyaret etmediğine de dikkat çekerek, "'Hafriyatının kimin yaptığını, nasıl yapıldığını, oralara girmeyeceğim' diyorsunuz. Oranın hafriyatını alan müteahhit istediğine yaptırır. Birilerine mi soracak, hayır. Şunu kast ediyorsanız; kendilerinin iş makineleri vardı, başka yerlerden de kiralama yaptılar, bir dönem benim oğlumdan da kiralama yaptılar. 5 yıl boyunca hiçbir defa Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etmemenize rağmen 2 yıl önce, 9. ayın 19. resmi yazı olarak randevu talebimiz olmasına rağmen cevap dahi vermediniz. Alanyaspor'un camiasının sabrını zorlamayın o zaman. Herkesin söyleyecek bir şeyi, herkesin konuşacak bir şeyi, herkesin ortaya koyacak bir şeyi mutlaka vardır. Onun için bundan kimsenin endişesi olmasın. Biz size hiç bir zaman saygısızlık etmedik, etmeyiz de. Ama dünkü açıklamalarını karşılığında da bizim bir açıklama gereği duyduk" diye konuştu.



"ALANYASPOR'UN İKİ TANE OTOBÜSÜ VAR"

Basında Alanyaspor'un otobüsüyle ilgili çıkan tartışmalara da cevap veren Başkan Çavuşoğlu, "'Her yerde Alanyaspor'un otobüsünü verdik' diye konuşuyorsunuz. Paylaşımlarını da otobüste paylaşıyorsunuz. Bu da doğru bir şey değil. Otobüsünü alabilirsiniz, çok da önemli değil. Alanyaspor bir otobüs alamayacak mı? Orada da bilgi eksikliği iletiyorlar size. Alanyaspor'un iki tane otobüsü var, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen. Bir tanesini Menderes Türel Başkanım seçildiği zaman yıllık kiralayıp, her yıl da devam ettirdi. Olduğu sürece 1 tane otobüs kiraladı, getirdi. Daha sonra da size sıfır otobüs alacağım, getireceğim dedi. Daha sonra da sıfır otobüs aldı ve Alanyaspor Kulübü'nün önüne yine kendisi getirdi ve o da uzun yıllar kulübün bünyesinde olmak kaydıyla getirdi. Alanyaspor'un otobüslerinin şoförleri Alanyaspor'un bünyesinde, Alanyaspor'dan maaş alıyor. Sizin Alanyaspor'un bünyesinde şoförünüz de yok. Bunu da bilmenizi istiyorum. İnsanları yanıltmaya bir de üsluba, sert konuşmaya gerek yok. Bana azarlar bir şekilde konuştuğunuz da doğru değil. Ben size hiçbir zaman saygısızlık etmedim, bundan sonra da etmem. Ama biz bugün varız, yarın yokuz. Onun için Alanyaspor hep kalıcıdır. Alanyaspor Kulübü'nde 13 yıldır ben kulüp başkanıyım. Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var. Hiçbir zaman siyaseti de kulübe sporu karıştırmadım. Bundan sonra da karıştırmam. Herkesin başkanı olan, 'Alanyalı bana oy vermedi, Menderes Türel'e verdi. Onun için yapmadım' demez. Oy verseler de vermeseler de herkesin başkanıdır diye düşünüyorum. Alanyaspor Kulübü, Süper Lig'de oynuyor. Sanırım bunun da çok farkında değilsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bu şehrimizde iki tane Süper Lig kulübümüz var. Birisi Antalyasporumuz, birisi Alanyasporumuz. Siz 5 yılda bir defa Alanyaspor Kulübü'ne ziyarete gelmediniz. Bir defa Alanyaspor'un maçına gelmediniz. O zaman demek ki herkesin başkanı olmak ayrı bir şey, olmamak ayrı bir şey. Kusura bakmayın, ben bugün bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Kimseye de bir saygısızlığı olmamıştır, olmaz da. Herkesin de bu kulübe, bu camiaya saygı göstermesini bekleriz. Yönetim kurulu üyelerimizle beraber çok iyi hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz. Kulübümüzü nereden aldık, buralara kadar getirdik. Şehre bir marka değeri kazandırdık. Bu şehirde bilinir bilinmez bu ayrı konu ama bu kulübün de sayılmasını, bu kulübün de var olduğunu bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.