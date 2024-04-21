Murat Özbostan'dan çarpıcı sözler: "Galatasaray Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi"

MURAT ÖZBOSTAN: G.SARAY F.BAHÇE'YE MESAJ GÖNDERDİ

Fenerbahçe'nin Avrupa'ya havlu atmasıyla beraber Galatasaray Kulübü önceki gün 5 önemli futbolcusuna imza attırdı. Muslera, Abdülkerim, Kaan, Torreira ve Barış Alper ile daha önce prensipte anlaşma sağlanmıştı. Fakat törenin ne zaman yapılacağı belli değildi. Yönetim, doğru bir strateji ile Fenerbahçe elenmenmenin verdiği üzüntü ve tartışmaları yaşarken bir gövde gösterisi ile futbol kamuoyuna şu mesajı verdi; "Galatasaray'da huzur var, mutluluk var. İç transferde hiçbir sorunumuz yok. Futbolcularımızla güle oynaya anlaştık. Şampiyonluk yolunda önümüzde hiçbir engel bulunmuyor."

"BUGÜN TEKNİK DİREKTÖR GÖREVDEN ALINSIN DİYEN MİLYONLARCA..."

Dün bütün gazetelerin manşetlerindeydi bu tören. Gerçekten de sahadaki iyi sonuçları getiren en önemli şey huzur. İşte Fenerbahçe bunu ne bu sezon ne de geride kalan yıllarda bir türlü başaramadı. Bugün teknik direktörü görevden alınsın diyen bırakın binleri, milyonlarca Fenerbahçe taraftarı var. Oyuncuların hocalarıyla olan diyaloglarında sorun olduğu da gerçek. Zaten İsmail Kartal farkındaysanız son zamanlarda yaptığı bütün basın toplantılarında kendini anlatmaya çalışıyor. "Ben neden övülmüyorum" diyor.