Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Zafere 3 adım uzaktayız

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor. Ligde son olarak Kayseri'de 2-1 kazanarak üçüncülük iddiasını koruyan ve moral bulan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Kaliteli bir takım olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonu kupa ile tamamlamaya 3 adım uzaktayız ve bu sadece bizim mücadelemizle alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim olacak. Sahaya çıkıp herkese ne kadar istediğimizi gösterelim. Ben size güveniyorum. İlk maçta iyi bir skor alıp rövanş için rahatlayalım" ifadelerini kullandı.



HÜCUM HATTI GÜÇLÜ OYUNLA GÜVEN VERİYOR



Karagümrük karşısında sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra oynayıp oynayamayacakları maç saati belli olacak Trezeguet ve Fountas'ı da kullanmama ihtimali olan Avcı, Visca, Pepe ve Enis Destan başta olmak üzere hücum oyuncularının artan form grafiğine çok güveniyor.



BİR KEZ DAHA DESTAN YAZACAK!



2-1 kazanılan Kayserispor maçında 1 gol, 1 asistle sahaya damga vuran Enis Destan, Türkiye Kupası'nda da ilk 11'de sahaya çıkacak. Takımın en önde gol silahı olacak 21 yaşındaki yıldız, takımını tur için avantajlı hale getirmeyi hedefliyor.

