Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "TFF'nin bu projesini gönülden destekliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF'nin düzenlediği "Dersimiz Futbol Gelişim Projesi" toplantısında projeye katılan çocuklara seslendi.

Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video

Gençleri futbola teşvik etmeyi hedeflediklerini belirten Bak, 'Halı sahalara gidin' çağrısında bulundu.

Bakan Bak, konuşmasında şunları söyledi: "Çocuklarımızı ve bizi etkileye: bu proje neden önemli? Obezite artıyor. Bunu engellemek için herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Spor bize paylaşmayı, arkadaşlığı ve öz güveni kazandırıyor."