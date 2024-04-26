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Giriş Tarihi: 26.4.2024 12:17 Son Güncelleme: 26.4.2024 12:37

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "TFF'nin bu projesini gönülden destekliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: TFF’nin bu projesini gönülden destekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla gerçekleştirilen Dersimiz Futbol Projesi'nin basın toplantısında projeye yönelik açıklamalar yapıldı. Bakan Bak, "TFF'nin üstlendiği projeyi gönülden destekliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF'nin düzenlediği "Dersimiz Futbol Gelişim Projesi" toplantısında projeye katılan çocuklara seslendi.

Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video

Gençleri futbola teşvik etmeyi hedeflediklerini belirten Bak, 'Halı sahalara gidin' çağrısında bulundu.

Bakan Bak, konuşmasında şunları söyledi: "Çocuklarımızı ve bizi etkileye: bu proje neden önemli? Obezite artıyor. Bunu engellemek için herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Spor bize paylaşmayı, arkadaşlığı ve öz güveni kazandırıyor."

"BU PROJEYİ GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ"

"Ben TFF'ye özellikle de Başkan Büyükekşi'ye teşekkür ediyorum bu projeden dolayı. Bu projeyi gönülden destekliyoruz. Çocuklar sizi seviyoruz. Burada bulunan Vincenzo Montella hocama da seslenmek istiyorum: Hocam milli takımımızı EURO 2024'te finale taşıyın."

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "TFF'nin bu projesini gönülden destekliyoruz"
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