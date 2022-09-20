Performansıyla hedef olan Hollandalı, en çok kazananlar arasında herkesi solladı!

lk 7 haftanın tamamında oynayan Patrick Van Aanholt son Konyaspor maçında kredisini tüketti. Van Aanholt'u kalıcı olarak kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, sol bekte Fransız sağ bek Leo Dubois ile devam edecek. Sarı-kırmızılı yönetim de ocak ayında Hollandalı futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışacak.Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki oyuncuyaBONUSU 590 BİN EUROBurak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 1990 doğumlu Hollandalı sol beke dünyaları verdi! KAP'abilgisi yazılsa da 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro bonus ödendi.2.5 milyon Euro'yu cebine koyan Van Aanholt'un vergiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu geçti. 1.5 YILI DAHA VARTakımdasonra ençok kazanan isim olanVan Aanholt'un 1 buçukyıl daha sözleşmesibulunuyor.Van Aanholt artık daha ciddi oynarsol bekte görev yapması ve Galatasaray'ın Konyaspor'u yenmesine katkı sağlaması, Okan Buruk'u müthiş rahatlattı.Genç Kazımcan da tecrübesizdi. Dubois bütün planları ortadan kaldırdı. Ocak ayına kadar Galatasaray'ın sol bek düşünmemesini sağladı.Van Aanholt'un yaşı ve yüksek maliyeti Galatasaray'a zarar veriyor gibi görünse de bazı maçlarda ya da Dubois'in olası bir rahatsızlığında Hollandalı yine görev alacaktır. Aanholt çalışıyor, çok depar atıyor ama en büyük eksiği çok etkili ortaları yok! Oyun içerisinde pozisyon kaybı yaşıyor. Belki Dubois'in sol beke oturması Aanholt'un daha ciddi oynamasını sağlar.