Performansıyla hedef olan Hollandalı, en çok kazananlar arasında herkesi solladı!

Yıllık maliyeti 4 milyon Euro’yu geçen Patrick Van Aanholt, Mertens, Torreira, Oliveira ve Muslera’dan sonra en yüksek maaşlı oyuncu... Sahada ise en kötüler arasına girip yerini sağ bek Leo Dubois’e bıraktı
İlk 7 haftanın tamamında oynayan Patrick Van Aanholt son Konyaspor maçında kredisini tüketti. Van Aanholt'u kalıcı olarak kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, sol bekte Fransız sağ bek Leo Dubois ile devam edecek. Sarı-kırmızılı yönetim de ocak ayında Hollandalı futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışacak. AncakVan Aanholt'un ortaya çıkanmali şartları kulüp içindekiherkesi şaşırttı. Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki oyuncuya eskiikinci başkan AbdurrahimAlbayrak yıllık 1.5 milyonEuro bütçe ayırmıştı. BONUSU 590 BİN EURO
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 1990 doğumlu Hollandalı sol beke dünyaları verdi! KAP'a "1.9 milyon Eurogaranti ücret alacak" bilgisi yazılsa da 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro bonus ödendi. Ayrıca19 galibiyetin karşılığı olarak190 bin Euro prim verildi. 2.5 milyon Euro'yu cebine koyan Van Aanholt'un vergiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu geçti. 1.5 YILI DAHA VAR
Takımda Mertens,Torreira, Oliveira veMuslera'dan sonra ençok kazanan isim olanVan Aanholt'un 1 buçukyıl daha sözleşmesibulunuyor. Yönetim,devre arasında doluolan yabancı kontenjanınıdeneyimli sol bekigöndererek açmaya çalışacak.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Van Aanholt artık daha ciddi oynar Dubois'in sol bekte görev yapması ve Galatasaray'ın Konyaspor'u yenmesine katkı sağlaması, Okan Buruk'u müthiş rahatlattı. ÇünküOkan hoca, Aanholt'tan hiç memnundeğildi, hatta Berkan'ı sol bek olarakoynatmayı planlıyordu. Genç Kazımcan da tecrübesizdi. Dubois bütün planları ortadan kaldırdı. Ocak ayına kadar Galatasaray'ın sol bek düşünmemesini sağladı. Şimdi Galatasaray'ın2 beki Fransızlara emanet oldu. Van Aanholt'un yaşı ve yüksek maliyeti Galatasaray'a zarar veriyor gibi görünse de bazı maçlarda ya da Dubois'in olası bir rahatsızlığında Hollandalı yine görev alacaktır. Aanholt çalışıyor, çok depar atıyor ama en büyük eksiği çok etkili ortaları yok! Oyun içerisinde pozisyon kaybı yaşıyor. Belki Dubois'in sol beke oturması Aanholt'un daha ciddi oynamasını sağlar.