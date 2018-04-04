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BŞB, 'yı 3-1 mağlup etti

'nde 3. sırayı belirleyecek seride Büyükşehir Belediyespor, 'yı 3-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 22:06
İstanbul BŞB, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti

'nde üçüncünün belli olacağı play-off klasman etabının ikinci maçında Büyükşehir Belediyespor, 'yı 3-1 yenerek, seride durumu 1-1 yaptı.

Eşleşmede 9 Nisan Pazartesi günü oynanacak üçüncü ve son maçı kazanacak takım, ligi 3. sırada tamamlayacak ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratca, Doğukan Ulu)

Setler: 27-25, 25-16, 20-25, 25-18

Süre: 124 dakika (35, 26, 33, 30)

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İstanbul BŞB, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti
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