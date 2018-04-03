Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray bu sezon evinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.
Giriş Tarihi: 03.04.2018 20:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 20:52
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!