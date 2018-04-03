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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!

Galatasaray bu sezon evinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 03.04.2018 20:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 20:52
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!

Galatasaray bu sezon iç sahada gösterdiği performansla Avrupa'nın en başarılı takımları arasına girdi.

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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!

Türk Telekom Stadyumu'nda %92,9'luk galibiyet yüzdesiyle oynayan sarı-kırmızılı takım Avrupa'nın devlerini geride bıraktı

İşte Avrupa'nın iç sahada en yüksek galibiyet yüzdesiyle oynayan takımları:

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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!

NAPOLI | 15 Maç - 11 Galibiyet - 2 Beraberlik | Galibiyet yüzdesi: %73.3

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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!

VALENCIA | 15 Maç - 11 Galibiyet - 2 Beraberlik | Galibiyet yüzdesi: %73.3

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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!

ATLETICO MADRID | 15 Maç - 11 Galibiyet - 4 Beraberlik | Galibiyet yüzdesi: %73.3

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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!

ARSENAL | 16 Maç - 12 Galibiyet - 2 Beraberlik | Galibiyet yüzdesi: %75

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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı!

MANCHESTER UNITED | 16 Maç - 13 Galibiyet - 2 Beraberlik | Galibiyet yüzdesi: %81.3

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