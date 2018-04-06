Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda kıtalararası yıldızlar geçidi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından 8 Nisan Pazar günü düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na 42 elit atlet katılacak. Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yarı maratonda 25'i erkek 42 elit atlet mücadele edecek. Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 elit atlet temsil edecek. Elit atletler arasında en dikkati çeken isim, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler maratonda gümüş madalya kazanan Etiyopyalı ünlü atlet Feyisa Lilesa oldu.

JOYCE CHEPKİRUİ'YE DİKKAT

?Lilesa'nın yanı sıra bu yarıştaki en genç elit atlet olan 19 yaşındaki Etiyopyalı Amdework Walelegn, geçen ay İspanya'daki 27.36'lık zamanıyla bu yıl 10 kilometrede en iyi dereceye sahip sporcu konumunda bulunuyor. Kadınlarda en hızlı dereceye sahip isim olan Kenyalı Joyce Chepkirui ise 2016'da New York Yarı Maratonu'nu 2., Boston Maratonu'nu 3. sırada tamamlamıştı. Dubai Maratonu'nu Ocak ayında kazanan Etiyopyalı Roza Dereje de favoriler arasında yer alacak.