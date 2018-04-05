Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu geride bıraktı. THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftası başlarken Fenerbahçe Doğuş, play-off öncesi son maçında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı konuk etti. Temsilcimiz büyük bir mücadeleye sahne olan ve uzatmaya giden maçta rakibine 99-91 mağlup oldu ve normal sezonu 21 galibiyetle CSKA Moskova'nın arkasından 2. sırada kapattı. Fenerbahçe Doğuş için 2017-18 sezonu pek çok bilinmezle başladı. Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi Final Four MVP'si olan Ekpe Udoh NBA takımlarından Utah Jazz'ın yolunu tutarken Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin MVP'si seçilen Bogdan Bogdanovic, NBA takımlarından Sacramento Kings'le tarihin en pahalı çaylağı olarak anlaştı. Fenerbahçe Doğuş Marko Guduric, Jason Thompson, Nicolo Melli ve Brad Wanameker gibi oyuncuları transfer etti. İki yıldızını kaybeden ve birçok yeni transferle sezona başlayan Fenerbahçe Doğuş, yaşadığı uyum problemlerine karşın THY Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 13 karşılaşmanın 9'unu kazanmayı başardı. Sarı lacivertliler takip eden süreçte birçok iniş çıkış yaşasa da normal sezonda elde ettiği 21 galibiyetle CSKA Moskova'nın ardından 2. sırayı alarak play-off'ta ev sahibi avantajını elde etti.