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'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

, 'nde normal sezonu geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 05.04.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 23:34
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'un THY Euroleague'de normal sezon macerası
Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

'nde normal sezonun son haftası başlarken , play-off öncesi son maçında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı konuk etti.

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'un THY Euroleague'de normal sezon macerası
Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

Temsilcimiz büyük bir mücadeleye sahne olan ve uzatmaya giden maçta rakibine 99-91 mağlup oldu ve normal sezonu 21 galibiyetle CSKA Moskova'nın arkasından 2. sırada kapattı.

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'un THY Euroleague'de normal sezon macerası
Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

için 2017-18 sezonu pek çok bilinmezle başladı.

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'un THY Euroleague'de normal sezon macerası
Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

Geçtiğimiz sezon Final Four MVP'si olan Ekpe Udoh NBA takımlarından Utah Jazz'ın yolunu tutarken Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin MVP'si seçilen Bogdan Bogdanovic, NBA takımlarından Sacramento Kings'le tarihin en pahalı çaylağı olarak anlaştı.

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'un THY Euroleague'de normal sezon macerası
Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

Marko Guduric, Jason Thompson, Nicolo Melli ve Brad Wanameker gibi oyuncuları transfer etti.

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'un THY Euroleague'de normal sezon macerası
Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

İki yıldızını kaybeden ve birçok yeni transferle sezona başlayan , yaşadığı uyum problemlerine karşın 'nde oynadığı ilk 13 karşılaşmanın 9'unu kazanmayı başardı.

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'un THY Euroleague'de normal sezon macerası
Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de normal sezon macerası

Sarı lacivertliler takip eden süreçte birçok iniş çıkış yaşasa da normal sezonda elde ettiği 21 galibiyetle CSKA Moskova'nın ardından 2. sırayı alarak play-off'ta ev sahibi avantajını elde etti.

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