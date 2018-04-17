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VakıfBank Başantrenörü : "Voleybol şöleni vardı"

VakıfBank Başantrenörü , Final Etabında 'yı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı taraftarların voleyboldan keyif almak için salona geldiğini ve voleybol şöleninin yaşandığını belirtti.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 23:31
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: Voleybol şöleni vardı

Final Etabı ilk karşılaşmasında VakıfBank kendi sahasında 'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü , Gizem ve Lonne açıklamalarda bulundu.

Taraftar desteğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Giovanni Guidetti, "Stadımızda harika bir atmosfer vardı. Ayrıca Eczacıbaşı'nın taraftarları da harikaydı. Harika bir voleybol şöleni vardı çünkü tüm taraftarlar buraya voleyboldan keyif almaya geliyor, kavga etmek için değil. Bugün her anlamda Eczacıbaşı'ndan daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Eminim ki bir sonraki maç çok farklı olacak çünkü Eczacıbaşı gibi oldukça güçlü bir takıma karşı rahat oynamamız beklenemez. Bugün serinin ilk maçını kazandık ama voleybolda 3'e ihtiyacınız var hala yapmamız gereken çok şey var" dedi.

GİZEM ÖRGE: "İYİ BAŞLAMAK BİZİM İÇİN MOTİVASYON AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ"

Serinin ilk maçı olduğu için karşılaşmanın kendileri adına çok gergin ve stresli olduğunu dile getiren VakıfBank'ın liberosu Gizem Örge, "Seriye iyi başlamak istiyoruz çünkü. Bu güne kadar seriye çok iyi hazırlandık. Final etaplarında 5 maç üzerinden 3 maçı alan kazandığı için hiç bir şey bitmiş değil. Sadece iyi başlamak önemliydi bizim için motivasyon açısından. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

LONNEKE SLOETJES: "DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA VE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

VakıfBank'ın Hollandalı oyuncusu Lonneke Sloetjes ise "Bu maçta bir takım olarak harika oynadığımızı düşünüyorum. Herkes çok iyi oynadı. Yalnızca bir kişi ön plana çıkmadı, hepimiz birlikte başardık. Voleybol da takım olmak demek. Bir sonraki maçta daha güçlü olmamız lazım çünkü onlar da bir sonraki maçta daha güçlü olacaklar. Söylediğimiz gibi daha fazla çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Voleybol şöleni vardı"
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