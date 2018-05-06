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Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

’ni ziyaret eden , , , ve ile bir araya gelerek kendilerini başarılarından dolayı kutladı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde devam eden 'ni ziyaret eden , etkinlik alanında bulunan Red Bull sporcuları , , ve ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında başarılı sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi İsmail Balaban'a altın kemerini sorarken, 2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası'nın Poomsae kategorisinde 2 altın, 1 bronz madalya kazanan Dünya Şampiyonu Kübra Dağlı'yı başarılarından ötürü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi
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