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'den bir ilk daha

Tenis Turnuvası genç çiftlerde şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi olan , ’na katılarak bir ilk daha gerçekleştirecek.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 18:19
Yankı Erel'den bir ilk daha

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 'da kazandığı tarihi başarıyla kariyerinin zirvesine çıkan , 6-18 Ekim tarihlerinde Buenos Aires'te düzenlenecek 'na katılmaya hak kazandı. 17 yaşındaki Yankı Erel, Türkiye'yi oyunlarda temsil eden ilk Türk tenisçi olacak.

Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi olarak büyük bir başarının altına imza atan Yankı, bunun sonucunda ITF Junior dünya sıralamasında 16. basamağa kadar tırmandı ve klasmandaki en yüksek derecesini de elde etti.

Dünya klasmanındaki bu yükseliş, genç tenisçiye olimpiyat kapısını araladı.

Eşit sayıda kız ve erkek sporcunun yarıştığı ilk olimpik organizasyon olacak Buenos Aires 2018'de 206 ülkeden 15-18 yaş aralığındaki 3998 sporcu madalya için mücadele edecek.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tenis müsabakaları 7-14 Ekim tarihlerinde oynanacak.

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Yankı Erel'den bir ilk daha
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