Yankı Erel, SABAH'a konuştu! İşte şampiyonun hikayesi

"Annem '5 yıllık emeğini çöpe mi atacaksın' diye sordu. O gece gelmediler. İyi ki beni dinlemediler, yoksa burada olamazdım"

17 yaşında Wimbledon'da genç çiftlerde şampiyon olan Yankı Erel'in başarısının arkasında ailesinin ona inancı var. İşte Tekirdağlı solak Yankı'nın hikâyesi... 25 Eylül 2000'de Tekirdağ'da dünyaya gelen Yankı'nın anne-babası tenis oynarken bir raket de oğullarına alıyorlar. Hocanın tavsiyesiyle önce haftada 3 sonra da 4 güne çıkartılan antrenmanlar sonrası Yankı, 7 yaşından itibaren özel ders almaya başlıyor. Yankı'nın hayatını değiştirecek antrenörü İsmail Ata bir gün, anne İlkin Erel'i arayıp, "Oğlunuz sol elini harika kullanan özel bir yetenek. Bu boşa gitmemeli. Uzun bir yola çıkacağız, var mısınız?" der. Ailenin yanıtı, Türk tenisine büyük bir yıldızı kazandırır. Yankı kariyeri için İstanbul'da gittiği TED (Tenis Eskrim Dağcılık) kulübündeki yatılı okulda zorlanır. 10 yaşında yatılı okuldayken bir gece annesini arar: "Hangi anne-baba evladına bunu yapar! Bavulumu topladım, gelip beni alın' dedim. Annem 'Emin misin, 5 yıllık emeğini çöpe mi atacaksın' diye sordu. 'Evet' deyince 'Tamam geliyoruz' dedi ama gelmediler. (Gülüyor) İyi ki de gelmemişler, yoksa bugünlere gelemezdim."



GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ

YANKI'YA göre başarısı tesadüf değil, Türkiye'nin potansiyelinin sonucu. 15 Temmuz gibi anlamlı bir günde kupa kazanmasının önemli olduğunu söyleyen 17 yaşındaki tenisçi, "Türkiye çok güçlü bir ülke. 70-80 milyonluk ülkemizden neden bir Grand Slam şampiyonu çıkmasın? Bence çok iyi tenisçilerimiz de var; Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Marsel İlhan, Cem İlkel gibi iyi sporculara sahibiz. Ama düşünce yapımız farklı. Daha çok profesyonelce düşünmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

ABD'DEN TEKLİFLER VAR

"ŞAMPİYONLUK sonrası Arda Turan ve Cedi Osman gibi isimlerin mesajlar yayınlaması beni çok mutlu etti. Ablam haber verdi, inanamadım! Telefonum bozulduğu için bana fotoğraflarını yollamasını istedim, hepsine çok teşekkür ederim... ABD'deki üniversitelerden sürekli burslu teklifler alıyorum ama gitmem. Ülkemde kalıp 2018 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya kazandırmak istiyorum."

GURUR DUYUYORUZ

TENİS Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Yankı Erel'in teklerde de büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi. Yankı için İstanbul'a taşınan İlkin-Tarık çifti, oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi