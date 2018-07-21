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'den altın, 'dan gümüş madalya

Çekya'da düzenlenen 'nın ilk gününde kadınlarda altın, da gümüş madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 21:26 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 21:44
Tuğçe Beder'den altın, Gamze Sayma'dan gümüş madalya

Çekya'da başlayan 'nın ilk gününde kadınlarda altın, da gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda 39 ülkeden toplam 430 sporcu mücadele ediyor.

Kupanın ilk gününde müsabakaya çıkan Türk sporculardan Tuğçe Beder 48 kiloda altın, Gamze Sayma da 44 kiloda bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyonda erkeklerde Oğuzhan Özışık ve Mihraç Akkuş sıkletlerinde beşinci, kadınlarda Özge Andıç da yedinci oldu.

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Tuğçe Beder'den altın, Gamze Sayma'dan gümüş madalya
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