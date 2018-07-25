Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabında kazanan Nario Quintana

105. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını, Movistar takımının Kolombiyalı sporcusu Nairo Quintana kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Bagneres-de-Luchon ile Saint-Lary-Soulan Col du Portet arasındaki 65 kilometrelik 17. etabını, 2 saat 21 dakika 27 saniyelik derecesiyle Nairo Quintana ilk sırada bitirdi.
Sky takımından Geraint Thomas, genel klasmandaki liderliğini korudu. Büyük Britanyalı bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 59 saniyeye çıkardı.
Turun 18. etabı, yarın Trie-sur-Baise ile Pau arasındaki 171 kilometrelik parkurda yapılacak.
Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.