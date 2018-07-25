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'nun 17. etabında kazanan Nario Quintana

105.'si düzenlenen 'nda 17. etabın galibi Movistar takımından Kolombiyalı bisikletçi oldu. Buna karşın Sky takımından genel klasman liderliğini sürdürdü.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 19:26
Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabında kazanan Nario Quintana

105. 'nun 17. etabını, Movistar takımının Kolombiyalı sporcusu kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Bagneres-de-Luchon ile Saint-Lary-Soulan Col du Portet arasındaki 65 kilometrelik 17. etabını, 2 saat 21 dakika 27 saniyelik derecesiyle Nairo Quintana ilk sırada bitirdi.

Sky takımından , genel klasmandaki liderliğini korudu. Büyük Britanyalı bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 59 saniyeye çıkardı.

Turun 18. etabı, yarın Trie-sur-Baise ile Pau arasındaki 171 kilometrelik parkurda yapılacak.

Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.

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Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabında kazanan Nario Quintana
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