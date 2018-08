Veli Kavlak'tan Beşiktaş'a veda mesajı

2011 yılından itibaren Beşiktaş forması giyen ve 3 Ağustos Cuma günü itibariyle siyah beyazlı ekip tarafından sözleşmesi feshedilen Veli Kavlak sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

29 yaşındaki oyuncunun açıklamasının tam metni şöyle:

"Öncelikle bugüne kadar birçok basın ve yayın kuruluşunda yer bulmuş hakkımdaki haberlerin birçoğunun gerçeği yansıtmadığını ve sözleşmemin devamı süresince Beşiktaş camiasının zarar görmemesi adına hiçbir açıklama yapmadığımı bildirir, ilk kez yapmakta olduğum bu açıklama ile bugüne kadar üzerimde emeği olan öncelikle Beşiktaş camiası ve taraftarı ile değerli yöneticilerine şükranlarımı sunmak amacıyla bu mesajı yayımladığımın bilinmesini isterim.

Beşiktaş ile olan sözleşmem bugün itibariyle tarafıma ulaşan fesihname ile sonlanmış bulunmaktadır. Beşiktaş' a hizmet ettiğim 7 yıllık sürenin sonunda sözleşmemin bu şekilde tek taraflı olarak feshedilmesi beni derinden üzmüş bulunmaktadır. Bu 7 yıllık süre boyunca bana tarifi imkânsız anılar yaşatmış olan Beşiktaş camiasına ve büyük taraftarına teşekkürü bir borç olarak görmekteyim. Her ne kadar üzücü bir şekilde ayrılmam gerekmiş olsa da, Beşiktaş camiasına ve büyük taraftarına olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecektir.

Bu fırsatla başta beni her türlü fedakârlığı göstererek Beşiktaş camiasına kazandırmış olan Başkanımız Sn. Yıldırım Demirören olmak üzere Başkanımız Sn. Fikret Orman ve 7 yıllık süreçte görev almış tüm yöneticilerimize,

Beşiktaş' a transferimde emeği geçen Sn. Tayfur Havutçu ve birlikte çalıştığım hocalarım Sn. Samet Aybaba, Sn. Carlos Carvalhal, Sn. Slaven Bilic ve Sn. Şenol Güneş' e,

Tesislerimizde ve stadyumda görevli her biri ayrı ayrı değerli tüm Beşiktaş personeline teşekkürü bir borç bilmekteyim.

Bu fırsatla son Sözlerimi ise Beşiktaş' ın asıl sahibi olan büyük Beşiktaş taraftarına ayımiak istemektcyim. Beşiktaş formasını giydiğim ilk günden itibaren bana her türlü desteği vermiş olan, beni her fırsatta onurlandırmış ve büyük bir gurur yaşamama vesile olmuş olan büyük Beşiktaş taraftarma şükranlanmı sunar, Beşiktaş' a hizmet ettiğim süreç üzücü bir şekilde sona ermiş olsa da bana yaşattıkları tarifi imkânsız duyguları her zaman kalbimde taşıyacağımın bilinmesini isterim.

Saygılarımla kamuoyunun takdirine sunarım.

Veli Kavlak"

Beşiktaş'ın 2011 Temmuz'unda Avusturya ekibi Rapid Wien'den 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı Veli, 7 yıllık süreçte Beşiktaş formasıyla 152 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol atan Veli, 15 de asist yaptı. 2015 yılından bu yana yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedildi .