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'nun inde flaş gelişme!

Rayo Vallecano ile görüşen 'ın golcüsü Alvaro 'nun inde son durum ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 15:32
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'nun inde flaş gelişme!
Negredo'nun transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

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'nun inde flaş gelişme!
Negredo'nun transferinde flaş gelişme!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.

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'nun inde flaş gelişme!
Negredo'nun transferinde flaş gelişme!

Dünkü maçta oynayan oyuncular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı.

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'nun inde flaş gelişme!
Negredo'nun transferinde flaş gelişme!

Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı.

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'nun inde flaş gelişme!
Negredo'nun transferinde flaş gelişme!

5'e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

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'nun inde flaş gelişme!
Negredo'nun transferinde flaş gelişme!

NEGREDO İDMANDA

Bu arada Rayo Vallecano ile görüşmelerinde bulunan 'nun ilk görüşmelerden olumsuz bir sonuçla ayrıldığı öğrenildi.

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'nun inde flaş gelişme!
Negredo'nun transferinde flaş gelişme!

Siyah beyazlı yönetim sabah idmanında yer alan İspanyol oyuncunun gitmesi için her türlü kolaylığı sağlayacak.

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