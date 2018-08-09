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: Türkiye rekorunu geliştirdiğim için sevinçliyim

'nda erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli atlet , yarış sonrasında açıklamalarda bulundu. Escobar, Türkiye rekorunu geliştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 23:17
Yasmani Copello Escobar: Türkiye rekorunu geliştirdiğim için sevinçliyim

'nda erkekler 400 metre engelli finalini ikinci sırada tamamlayan milli atlet , gümüş madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yasmani Copello Escobar, finalin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9'uncu engele kadar yarışı ilk sırada tamamlayan Norveçli atlet Karsten Warholm ile başa baş mücadele etmesine rağmen ikinci olduğunu belirtti.

Milli atlet, altın madalya hedefiyle piste çıkmasına rağmen iyi bir derece elde ettiğini hatırlatarak, "Madalya kazandığım için mutluyum. Özellikle Türkiye rekorunu geliştirdiğim için sevinçliyim." diye konuştu.

Yasmani Copello Escobar, 2016'da Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Son dakika: Yasmani Copello Escobar'dan gümüş madalya
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Yasmani Copello Escobar: Türkiye rekorunu geliştirdiğim için sevinçliyim
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