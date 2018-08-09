Yasmani Copello Escobar: Türkiye rekorunu geliştirdiğim için sevinçliyim

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli finalini ikinci sırada tamamlayan milli atlet Yasmani Copello Escobar, gümüş madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yasmani Copello Escobar, finalin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9'uncu engele kadar yarışı ilk sırada tamamlayan Norveçli atlet Karsten Warholm ile başa baş mücadele etmesine rağmen ikinci olduğunu belirtti.

Milli atlet, altın madalya hedefiyle piste çıkmasına rağmen iyi bir derece elde ettiğini hatırlatarak, "Madalya kazandığım için mutluyum. Özellikle Türkiye rekorunu geliştirdiğim için sevinçliyim." diye konuştu.

Yasmani Copello Escobar, 2016'da Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.