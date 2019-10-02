F1 sevgisi ağır bastı: Charles Leclerc'ten çarpıcı karar

Formula 1 ekibi Ferrari'nin genç yıldızı Charles Leclerc'ten sıradışı bir karar geldi! 21 yaşındaki sürücü pistlerde Sebastian Vettel ile yaşadığı tartışmalar ve Ferrari yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlıklarla her yarışa damga vururken bu kez özel hayatı ile gündemde.

5 yıldır İtalyan model Giada Gianni ile birlikte olan Monakolu sporcu, Formula 1 ve Ferrari'ye daha çok zaman ayırmak için sevgilisinden ayrıldı.

Olayı doğrulayan Giada Gianni, Vanity Fair'e "Charles, Formula 1'e odaklanmak istediğini söyleyerek benden ayrıldı" açıklamasını yaptı.