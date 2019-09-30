Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

Gökmen Akdoğan, geçtiğimiz yılların en çok konuşulan isimlerinden birisi. Aslen Adanalı olan Akdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile adından sıklıkla söz ettirdi. Ronaldo gibi giyinmeye, onun gibi hareket etmeye özen gösteren Akdoğan, benzerliğinden dolayı birçok yerden de reklam teklifi aldı. Akdoğan'ın Ronaldo'ya olan benzerliği ve hayranlığı en sonunda sonuç vermiş; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Cristiano Ronaldo ile yan yana gelerek fotoğraf çekilme ve formasını alma imkanı bulmuştu. Yıllardır gözlerden uzakta olan Adanalı Ronaldo, son hali ile oldukça şaşırttı...