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  • Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

Herkes onu '' olarak tanımıştı... 'ın son hali şaşırttı!

'' olarak tanınan , bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisiydi. Akdoğan, o dönem , şimdi ise Juventus'ta forma giyen gibi saçlarını tarayıp, onun tarzında kıyafetler giymeye özen gösteriyordu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile eşleştiği dönemde İstanbul'a gelerek Ronaldo ile de tanışan Gökdoğan o günden sonra futbolda şansını denemiş ancak yetersiz görülerek profesyonel futbolcu olma şansını elde edememişti. Şimdilerde ise 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan'ı son halini görenler inanamıyor...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:39
Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

, geçtiğimiz yılların en çok konuşulan isimlerinden birisi. Aslen Adanalı olan Akdoğan, dünyaca ünlü futbolcu 'ya olan benzerliği ile adından sıklıkla söz ettirdi. Ronaldo gibi giyinmeye, onun gibi hareket etmeye özen gösteren Akdoğan, benzerliğinden dolayı birçok yerden de reklam teklifi aldı. Akdoğan'ın Ronaldo'ya olan benzerliği ve hayranlığı en sonunda sonuç vermiş; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Cristiano Ronaldo ile yan yana gelerek fotoğraf çekilme ve formasını alma imkanı bulmuştu. Yıllardır gözlerden uzakta olan , son hali ile oldukça şaşırttı...

Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

'' olarak bilinen , bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden...

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Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

Dünyaca ünlü 'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Akdoğan, adından bir anda söz ettirdi.

Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

Hatta öyle ki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile eşleşmesi neticesinde ikiliyi yan yana getirmek yoğun çaba sarf edildi.

Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

İstanbul'a getirilen '', ile yan yana geldi ve kendisinden forma da aldı.

Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

Akdoğan, o dönemlerde Ronaldo'ya benzerliğinin yanı sıra futbolcu olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyordu.

Herkes onu 'Adanalı Ronaldo' olarak tanımıştı... Gökmen Akdoğan'ın son hali şaşırttı!

Ancak yetersiz görülerek profesyonel futbol kariyerini çok fazla sürdüremedi.

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