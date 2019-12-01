Son dakika: Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu

Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.