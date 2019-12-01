Bülent Timurlenk'ten EURO 2020 kura analizi

SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk bugünkü yazısında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kura çekimini değerlendirdi. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 finallerinde A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. 12 Haziran'da Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağız. Sonrasında Bakü'ye geçeceğiz. SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, gruptaki rakiplerimizi değerlendirdi. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı... Almanya-Fransa ve Portekizli gruba bakınca elbette ki bizimki güzel kura görünüyor. İtalyanlar yeni ve kaliteli bir jenerasyon yakaladı. Ama hoca krizini çözemiyorlardı. Mancini de kulüp teknik adamlığında geri gitmişti. Bu evlilikten kazanan bir İtalya çıktı. Defans hatları çok sağlam ve tecrübeli. Orta sahada vitrine sürdükleri gençler büyük potansiyele sahip ve İmmobile, Belotti gibi İtalya Ligi'ni sallayan golcülere sahipler. Elbette grubun favorisi kağıt üzerinde İtalya. İsviçre, son 15 yılda turnuva takımı olmayı başardı. Göçmen oyuncuların kalite ayakları ile ülke içinden gelen sertliğe sahip isimlerden iyi bir karışım yarattılar.