Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ten kura analizi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () kura çekimini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 01.12.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 15:25
Bülent Timurlenk'ten EURO 2020 kura analizi

A Milli Futbol Takımı, finallerinde A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. 12 Haziran'da Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağız. Sonrasında Bakü'ye geçeceğiz.

Bülent Timurlenk'ten EURO 2020 kura analizi

SABAH Gazetesi Yazarı , gruptaki rakiplerimizi değerlendirdi. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bülent Timurlenk'ten EURO 2020 kura analizi

Almanya-Fransa ve Portekizli gruba bakınca elbette ki bizimki güzel kura görünüyor.

Bülent Timurlenk'ten EURO 2020 kura analizi

İtalyanlar yeni ve kaliteli bir jenerasyon yakaladı. Ama hoca krizini çözemiyorlardı. Mancini de kulüp teknik adamlığında geri gitmişti. Bu evlilikten kazanan bir İtalya çıktı.

Bülent Timurlenk'ten EURO 2020 kura analizi

Defans hatları çok sağlam ve tecrübeli. Orta sahada vitrine sürdükleri gençler büyük potansiyele sahip ve İmmobile, Belotti gibi İtalya Ligi'ni sallayan golcülere sahipler.

Bülent Timurlenk'ten EURO 2020 kura analizi

Elbette grubun favorisi kağıt üzerinde İtalya.

Bülent Timurlenk'ten EURO 2020 kura analizi

İsviçre, son 15 yılda turnuva takımı olmayı başardı. Göçmen oyuncuların kalite ayakları ile ülke içinden gelen sertliğe sahip isimlerden iyi bir karışım yarattılar.

BİZE ULAŞIN