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Milli güreşçi Avrupa üçüncüsü oldu

'nda grekoromen stil 72 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli güreşçi , Hırvat rakibi Dominik Etlinger'i 7-5 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 12.2.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 22:37 ABONE OL
Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Selçuk, Hırvat rakibiyle bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Hırvat rakibini 7-5 yenen Selçuk Can, Avrupa üçüncüsü oldu.

Selçuk'un madalyasıyla Türk Milli Takımı, 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ikinci madalyasına ulaştı.

Selçuk Can'dan önce 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal da gümüş madalya kazanmıştı.

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Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu
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