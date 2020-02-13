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Milli güreşçi , Avrupa ikincisi oldu

İtalya'da düzenlenen Büyükler 'nda finalde Rus rakibi Ekaterina Bukina’ya mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

DHA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 13.2.2020 23:05 ABONE OL
Milli güreşçi Yasemin Adar, Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar, Rus rakibi Ekaterina Bukina'ya yenilerek gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

55 kiloda ise milli güreşçi Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile 55 kiloda bronz madalya elde eden Bedia Gün için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''

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Milli güreşçi Yasemin Adar, Avrupa ikincisi oldu
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