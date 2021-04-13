Güngören Belediyesi’nden E-spor Turnuvası

E-spor Turnuvası düzenleyeceklerini açıklayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, E-spor Turnuvası'nı "Gençler, Güngören'in E-sporcuları burada mı? Güngören'imizin gençleri PUBG'de bir marka dediler, biz de dedik ki şöyle güzel ödüllü bir PUBG Turnuvası düzenleyelim. İlki 18 Nisan Pazar günü" diyerek duyurdu.

TOPLAMDA 10 BİN LİRA ÖDÜL

E-spor Turnuvası'na katılım koşulları da mevcut. Turnuvaya katılabilmek için her oyuncunun 15 seviye ve üstü olması gerekiyor. Belediye tarafından her hafta birinci olacak takıma bin lira ödül verileceğini açıklandı. Turnuvada başarılı olan oyunculara ise toplamda 10 bin lira ödül verilecek. Final karşılaşmaları sonrasında ilk 8 takım ise büyük finalde oynamaya hak kazanacak. Ayrıntılı bilgi ve E-spor Turnuvası'na kayıtlar için gungorenakademi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.