Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

F1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? F1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları 2021

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle: