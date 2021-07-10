F1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? F1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları 2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası farklı ülkelerde gerçekleşirken bilet fiyatları binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si biletlerinin farklı kategorilerde satışa çıkacağı biliniyor. Yarışlar henüz başlamamışken biletler tükenmeden satın almak isteyenler Grand Prix biletleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki F1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Formula 1 Türkiye Grand Prix'i bilet fiyatları belli oldu mu?

F1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, NE KADAR?

Formula 1, 2021 yılı takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor. Intercity İstanbul Park, 1-2-3 Ekim tarihlerinde tekrar bu heyecana ev sahipliği yapacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda tüm dünyanın gözü yeniden İstanbul'da olacak.

F1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLETLERİ NE KADAR?

F1 Türkiye Grand Prix biletleri fiyatları henüz belli değil. Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan Formula 1 biletlerinin önümüzdeki haftadan itibaren yarışseverlere sunulması planlanıyor.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1, 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park tarafından geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmış ve tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği yarışlara ev sahipliği yapmıştı.