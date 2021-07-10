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Giriş Tarihi: 10.7.2021 08:56 Son Güncelleme: 10.7.2021 08:58

F1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? F1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları 2021

F1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? F1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları 2021

Türkiye 2021 F1 takvimine girdiğinin duyurulmasının ardından Grand Prix biletleri merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyon için geri sayım sürerken bilet fiyatları binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacağı biliniyor. Peki F1 türkiye grand prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Formula 1 Türkiye Grand Prix’i bilet fiyatları belli oldu mu?

Formula 1 Dünya Şampiyonası farklı ülkelerde gerçekleşirken bilet fiyatları binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si biletlerinin farklı kategorilerde satışa çıkacağı biliniyor. Yarışlar henüz başlamamışken biletler tükenmeden satın almak isteyenler Grand Prix biletleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki F1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Formula 1 Türkiye Grand Prix'i bilet fiyatları belli oldu mu?

F1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, NE KADAR?

Formula 1, 2021 yılı takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor. Intercity İstanbul Park, 1-2-3 Ekim tarihlerinde tekrar bu heyecana ev sahipliği yapacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda tüm dünyanın gözü yeniden İstanbul'da olacak.

F1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLETLERİ NE KADAR?

F1 Türkiye Grand Prix biletleri fiyatları henüz belli değil. Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan Formula 1 biletlerinin önümüzdeki haftadan itibaren yarışseverlere sunulması planlanıyor.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1, 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park tarafından geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmış ve tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i 9 yıllık aradan sonra geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırma mutluluğunu yaşamıştık. Başarıyla tamamladığımız yarışın ardından; Formula 1 yönetimi, takımlar ve pilotlar tarafından yoğun övgüyle bahsedilen pistimize yarışları tekrar getirebilmek için o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürdük. Sizlerin de bildiği üzere yarışı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek üzere anlaşmış, fakat sonrasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle organizasyon gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul'da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. 1-2-3 Ekim'de Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ise şunları söyledi: "Intercity İstanbul Park'a döndüğümüz için çok mutluyuz. Dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesinde geçen yıl olduğu gibi harika bir yarış görmeyi umuyoruz. Formula 1'in tekrar İstanbul'da gerçekleşmesi için Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'a ve tüm Intercity İstanbul Park yönetimine, gösterdikleri gayret için çok teşekkür ediyoruz."

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F1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? F1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları 2021
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