Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: Filenin Sultanları, Arjantin karşısında! Setlerde 2-0 öndeyiz
Giriş Tarihi: 31.7.2021 08:29 Son Güncelleme: 31.7.2021 09:22

Son dakika: Filenin Sultanları, Arjantin karşısında! Setlerde 2-0 öndeyiz

Son dakika: Filenin Sultanları, Arjantin karşısında! Setlerde 2-0 öndeyiz

Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya geliyor. İlk 2 seti alarak maçta 2-0 öne geçen Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselecek. 3-2'de ise tur son maça kalacak. Sultanlar son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacak.

Son dakika haberi... Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki 4. maçında Arjantin ile mücadele ediyor. Saat 08.30'daki mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlara geliyor.

4 puanla 4. sırada bulunan Filenin Sultanları, rakibini 3-0 ya da 3-1 yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselecek. 3-2'de ise tur son maça kalacak. Sultanlar son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacak.

1. SET SONUCU (Arjantin 23 - 25 TÜRKİYE)

2. SET SONUCU (Arjantin 20 - 25 TÜRKİYE)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok
Son dakika: Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Alex Teixeira müjdeyi verdi "Yakında..."
Yangınlardan peş peşe son dakika gelişmeleri | Bakan açıkladı: 21 ilde 71 yangın! Manavgat'ta son durum ve şok görüntüler
Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...
Antalya Manavgat orman yangını son dakika haberleri: Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınlarında son durum ne? Manavgat'taki yangın söndü mü?
İstanbul İETT ücret tarifesi 2021: Zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Güncel İstanbulkart, mavi kart ve metrobüs ücretleri
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! 30 milyon TL'lik ödemeler başlıyor
Son dakika: Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Andreas Pereira'dan Alex de Souza sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Filenin Sultanları, Arjantin karşısında! Setlerde 2-0 öndeyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA