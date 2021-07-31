Son dakika: Filenin Sultanları, Arjantin karşısında! Setlerde 2-0 öndeyiz

Son dakika haberi... Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki 4. maçında Arjantin ile mücadele ediyor. Saat 08.30'daki mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlara geliyor.
4 puanla 4. sırada bulunan Filenin Sultanları, rakibini 3-0 ya da 3-1 yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselecek. 3-2'de ise tur son maça kalacak. Sultanlar son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacak.
1. SET SONUCU (Arjantin 23 - 25 TÜRKİYE)
2. SET SONUCU (Arjantin 20 - 25 TÜRKİYE)