Kaptan Eda Erdem'den duygulandıran mesaj! 'Aklımız Türkiye'de hep birlikte üstesinden geleceğiz...'

İşte milli voleybolcularımızın açıklamaları...

Meryem Boz: Bugün iki takım da iyi mücadele etti. Bana kötü hareketler yapıldı ama en güzel cevap maçı almamız oldu. Bir yanımız mutlu ama bir yanımız hep buruk maalesef.

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