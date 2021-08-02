Kaptan Eda Erdem'den duygulandıran mesaj! 'Aklımız Türkiye'de hep birlikte üstesinden geleceğiz...'

Son dakika... Filenin Sultanları Tokyo'da yoluna devam ederek hepimizi gururlandırıyor. B grubunun son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, parkeden nefes kesen mücadele sonrasında 3-2 galip ayrıldı.
İşte milli voleybolcularımızın açıklamaları...
Meryem Boz: Bugün iki takım da iyi mücadele etti. Bana kötü hareketler yapıldı ama en güzel cevap maçı almamız oldu. Bir yanımız mutlu ama bir yanımız hep buruk maalesef.
Olimpiyatlarda çeyrek finaldeyiz! İşte Filenin Sultanları'nın maç sonu röportajları. Guidetti'den dikkat çeken yorum
Teşekkürler. Zaman zaman iniş yaşadık, son anları iyi oynadık. Bu maç da çok çekişmeli geçti. Ruslar iyi voleybol oynuyor. Karışık duygular içindeyiz. Hepimizin aklı Türkiye'de. Umuyoruz çıkan yangınlar son bulur.
Eda Erdem: Zaman zaman iniş yaşadık, son anları iyi oynadık. Bu maç da çok çekişmeli geçti. Ruslar iyi voleybol oynuyor. Karışık duygular içindeyiz. Hepimizin aklı Türkiye'de. Umuyoruz çıkan yangınlar son bulur. İnşallah bugünleri el birliğiyle atlatacağız.
Halk seferber olmuş durumda. Birkaç saatliğine mutlu edebiliyorsak güzel ama üzgünüz. En kısa sürede bu yangınlar son bulur da nefes alabiliriz. Yangınla mücadele eden herkese teşekkür ediyoruz. Bu günleri en kısa sürede atlatabiliriz inşallah.
Zehra Güneş: Çok üzgünüz. Biraz olsun moral verdiysek hepimiz çok mutluyuz. Aklımız Türkiye'de. Grup sıralaması için çok önemli bir maç oynadık ama kazandık. Bütün destekleriniz için teşekkürler. Mutluyuz.
Guidetti: Çok zor bir maç oynadık. Çok fizikli ve uzun bir takımlar. Yedekten gelen oyuncuları tebrik ediyorum, herkesten katkı almayı başardık. Maça kötü başlamıştık, zor bir noktadan geri geldik. Çeyrek final zor olacak. Ya Sırvistan ya Güney Kore rakibimiz olacak. Umarım madalyayı kazanabiliriz.