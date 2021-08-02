Video Spor Olimpiyatlarda çeyrek finaldeyiz! İşte Filenin Sultanları'nın maç sonu röportajları. Guidetti'den dikkat çeken yorum

Olimpiyatlarda çeyrek finaldeyiz! İşte Filenin Sultanları'nın maç sonu röportajları. Guidetti'den dikkat çeken yorum

Olimpiyatlarda çeyrek finaldeyiz! İşte Filenin Sultanları'nın maç sonu röportajları. Guidetti'den dikkat çeken yorum
02.08.2021 | 11:38

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, bu galibiyetle grubu 3'üncü sırada tamamladı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, bugün sona erecek grup maçlarının ardından belli olacak.

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