Olimpiyatlarda çeyrek finaldeyiz! İşte Filenin Sultanları'nın maç sonu röportajları. Guidetti'den dikkat çeken yorum

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, bu galibiyetle grubu 3'üncü sırada tamamladı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, bugün sona erecek grup maçlarının ardından belli olacak.