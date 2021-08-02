Olimpiyatlarda çeyrek finaldeyiz! İşte Filenin Sultanları'nın maç sonu röportajları. Guidetti'den dikkat çeken yorum
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, bu galibiyetle grubu 3'üncü sırada tamamladı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, bugün sona erecek grup maçlarının ardından belli olacak.