Domenico Tedesco, Samandıra'da futbolcular ve taraftarla vedalaştı | Video 29 Nisan 2026 | 12:46

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması kararı alınmıştı. İşlemlerin resmiyete dökülmesinin ardından İtalyan teknik adam bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek futbolcu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı. Yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarı da Tedesco için tesislere geldi. Tedesco, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşmasının ardından, tesis dışında taraftarlarla da bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Tedesco'nun, tesislerden ayrılırken, duygusal anlar yaşadığı görüldü.