Semih Saygıner, SABAH Spor’a konuştu: Kül olmadım ki küllerimden doğayım

BİLARDO MUTASYON GEÇİRMİŞTİ



- Sahalara döndüğünüz ilk gün her şeyin değiştiğini belirttiniz. Yeni jenerasyon bilardocular, oyun sisteminin değişmesi vs. Siz bunun üstesinden nasıl geldiniz. Neleri değiştirdiniz?

Masalar bile değişmiş. Top farklı akıyor. Oyun sistemi değişmiş. Set oynarken, uzun mesafe oynamaya başlanmış, yeni bilardo sistemi, yeni genç oyuncular çıkmış daha farklı oynuyorlar. Aktif sporcu yaşamın devam ederken yeniliklere ayak uyduruyorsun. Ama ara verip gidince ne oluyor diyorsun ve bir süre sonra şunu fark ettim. Ben eski oynadığım oyunla başarılı olamam. Onu bırakıp kendime format atmam lazım. Artık masaya yatışım farklı, topa vuruşum farklı. Nitekim ben oyun sistemimi değiştireceğim dediğimde arkadaşlarım bana Ya sen delisin, eskisi gibi oynarsan uzarsın geçersin, aslansın diye beni motive etmeye çalıştılar. Hatta onlardan bir tanesi de şimdi burada( röportaja yaptığımız kulüp) bulunan Murat Tüzün. Ama ben öyle olmadığını fark ettim. Stilimi değiştirmeye karar verdim. Çünkü bıraktığım dönemle sonradan izlediğimi dönem arasında hafif bir mutasyon geçirmiş. Onu görüyorsunuz.



MEKANIN SAHİBİ GELDİ GİBİ MESAJ VERMEK GİBİ BİR NİYETİM OLMADI!

- Tüm dünyaya 'Mekanın sahibi geldi' mi dediniz?

Gerçekten bu kadar uzun ara verip tekrar sahalara dönüp başarı kazanmak çok kolay bir şey değil. Başarı başınıza gelmiyor onu hak ediyorsunuz. Ama mekanın sahibi geldi mesajı vermek mi gibi bir amacım olmadı asla. Biraz daha istikrarlı, güçlü oynayabilmek için çok yolum var. Bu turnuvada eksiklerimi de gördüm. 2022'de daha iyi olmak istiyorum.

HER ŞEY CEULEMANS'I YENMEM İLE BAŞLADI



- Türkiye'de bilardoyu siz buldunuz algısı var! Bu pozitif algıyı nasıl başardınız?

Bilardoyu bulan birisi değilim. Ama tabii bilardo benimle bütünleşmiş, özdeşleşti. Beni yolda görüyorlar 'aaa bilardo' diyorlar ama adımı söylemiyorlar.! Direk aklına bilardo geliyor. O yüzden bu benim özellikle yaptığım bir şey değil. Başarılarımı ve sporumu anlatmak için medyayı doğru kullandığımı düşünüyorum. Yabancı oyuncuların da gelmesi dünyaya entegre olmamızı sağladı. Doğru bir hamle yapmışım, yol açmışım.



- Kariyerinizdeki en önemli dönüm noktasını 1992 yılındaki dünya şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 mağlup ettiğiniz maç olarak gösteriyorsunuz. Gerçekten de bu maçtan sonra her şey değişti mi?

Aynen öyle oldu. Sene 1992'de 28 yaşındaydım. Almanya'da her şey efsane sporcu Ceulemans'ı yenmem ile başladı. O dönem ben de çok formdaydım. Alman Televizyonu Türklerin yoğun ilgi göstereceğini düşündükleri için maçı canlı verdiler. Önce heyecanım yoktu. Ama daha ilk topa vuracağım zaman inanılmaz bir heyecan başladı…Kalbim küt küt atıyor, yerinde durmuyordu. Ama daha sonra heyecanımı bastırdım ve ilk seti kazandıktan sonra artık iyice rahatladım.

ODAYA ÇIKTIM SEVİNÇTEN TEPİNDİM

Maç 2-0 oldu hala tribünler Ceulemans'ın maçı çevireceğini düşünüyordu. Ceulemans'da çok rahattı. O da maçı çevireceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı tabii. Son sayıyı da aldım ve maçı 3-0 yendim. Aşırı bir sevinç gösterisinde bulunmadım. Odaya çıktım tepindim adeta.

BENİ YOLDA GÖRÜYORLAR 'AAA BİLARDO' DİYORLAR

Hemen Alman televizyonuna gittim ve yayın kasetini aldım. Türkiye'ye döner dönmez 'bir yayınlandı pir yayınlandı.' İnanılmaz bir reyting aldı. Ertesin gün yolda yürüyemez oldum. Çünkü bilardonun algısı değişti. Kahve oyunu gibi algılanırken bir anda dünya şampiyonuna set dahi vermeden yenen Türk sporcu oldum. Bayağı ünlü bir adam oldum. Ünlü olmaya çalışmadım. Öyle olsa kahvede mi çalışırım diyordum. O dönem tüm önemli televizyon programlarına çıktım bilardoyu anlattım. Güçlü bir rol aldım. Bilardoyu ben bulmadım ya da bilardoyu spor yapmadım. Türkiye'de de öyle algılanmasına yardımcı oldum . Girişimlerim ve o maçın yayınlaması federasyonun kurulmasında bile öncülük etti. O formum zaten beni 94'te dünya kupasına taşıdı.