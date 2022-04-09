Tarihi başarı sonrası Türk güreşinin patronu SABAH Spor'a konuştu! "Bu ismi not alın..."

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan 17 madalya ile dönen Türk güreşinin patronu Şeref Eroğlu SABAH SPOR'dan Tuncay Kurtuluş'a konuştu.
"BU BAŞARININ AYAK SESLERİNİ HİSSETTİM"
Ülkemize 17 madalya ile döndük. Bu başarının ayak seslerini daha önceden hissettiniz mi ?
6 Kasım'da güreş federasyonu başkanı seçildiğim günden beri ayak sesini hissettim. Ben zaten işin içindeyim. Kamplardaydım. 2008 yılında olimpiyat oyunlarından sonra güreşi bırakmıştım. Yabancı dil eğitimimi bitirdim. Doktora eğitimimle ilgileniyordum. Dünya Güreş Birliği'nde teknik kurul üyesiyim, hala çalışıyorum. Ben hep güreşin içindeyim. İçimi acıtan konu şuydu: Güreşin yıllarca kahrını biz seçtik, edebiyatını başkaları yapıyordu. Güreşin içinden gelmiş bu işin her kademesinde bulunmuş dünya, Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat ikincisi olmuş benim gibi adam hiçbir görevde değildik. 2015 yılında güreş federasyon başkan adayı oldum ama bu dönem kazandığım arkadaşa karşı kaybetmiştim. Güreşin geleceğinin tehlikede olduğunu iyi gitmediğini ben görüyordum zaten. O yüzden talip oldum bu göreve. Güreş bu milletin ata sporudur, göz bebeğidir, kıymetlisidir. Hem milletimiz, hem devletimiz tarafından tarih boyunca hep ayrıcalıklı olmuştur. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız tweetler attı. Devlet Bahçeli bey tweet attı? Devletin sporu, milletin sporu güreş federasyonunu takip ediyoruz, seviyoruz, değer veriyoruz anlamındadır o tweetler.
"TAKIM OLAMIYORDUK ONU BAŞARDIK"
Bizim bir problemimiz vardı o da takım olamama. Bu çocukların potansiyelini ortaya koyamama problemimiz vardı. 3 tane ağır sıkletimiz var bizim. Rıza, Taha, Yasemin. Allah nazardan saklasın Türk milletine karşı bütün görevlerini yapmış isimler. Biz bu isimlerin yerine yenilerini koyamıyorduk yıllardan beri. Güreşte olimpiyatta 3'ü üçüncü oldu Türk güreşi başarısız! Madalya aldığı zaman Türk güreşi başarılı. Madalya alamadığı zaman Türk güreşi başarısız.
"EKSİĞİ KAPATAMAZSAK GELECEK TEHLİKE ALTINDADIR!"
Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Türk güreşi her zaman başarılı olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Ama eğer biz güreşi bırakan veya kaybettiğimiz bir sporcunun yerine yenisini koyamıyorsak sadece güreş değil Türk milleti, Türk devletinin geleceği tehlike altındadır. Ben böyle düşünüyorum. 18-19 yaşındaki çocukları takıma koyduk.
Genç sporcular da gördük takımda. Hatta madalyada aldık. Güreş milli takımımız önümüzdeki 10 yılın şampiyonasına damga vurabilir mi ?
Benim derdim takımı gençleştirmek. Olimpiyata kadar Rıza, Taha, Yasemin devam etmek istiyorlarsa edecekler. Onun dışında eskilerden hiçbir sporcunun yeri garanti değil.
18-19-20 yaşındaki gençleri bulup takıma monte edeceğim. Biz burada olmasak da fikirlerimiz, ruhumuz burada olacak. Kerem Kaval 22 yaşında Avrupa Şampiyonu oldu büyüklerde. 19 yaşında 55 kilodaki Emre, Avrupa üçüncüsü oldu…Bu çocuk 20 gün önce U23'te Avrupa şampiyonu olmuştu.
Elmira Kamaloğlu var 57 kiloda. 3.lük 5.'lik maçı yaptı. O da 3.olsa çok anlamlı olacaktı. Feyzullahımız (Aktürk) var. 92 kiloda Türk güreşinin 100. Avrupa Şampiyonu oldu. Bu çocuğu biri tanıyın görün. Her türlü yeteneği var. Her türlü yeteneği Allah vermiş.
Biz sadece bu işi bilen adamlar olarak sayın Hamza Yerlikaya ile görüştüm. Dedim ki; takımları gençleştireceğim. O da bana dedi ki sen 18 yaşında Avrupa Şampiyonu oldun, ben 17 yaşında büyükler dünya şampiyonu oldum. Elini tutan mı var arkandayım, yürü dedi…
"TARİHTE YOKTUR 17 TANE MADALYA!"
Bizde onlardan aldığımız cesaretle zaten bu benim işim federasyon başkanıyım. Ben gençlere güreş yapacak insanlara fırsat vermek zorundayım. Gençlere sahip çıktık, onlarda milletine devletine sahip çıktı. Yüreklerini ortaya koydular. Tarihte yoktur 17 tane madalya. Eğer 3 tane bayan takımında bronz kaybetmeseydik Soner Demirtaş da güreşseydi 21 madalyaya ulaşabilirdik. Zaten 30 sıklet var. Ne kaldı ki geride. Bütün hepsini biz alacaktık.
"BEN BAŞARDIM ONLAR DA BAŞARABİLİR!"
Benim misyonum şu: Takımları gençleştireceğim. 2024 2028 olimpiyatlarına Türk milletini izlerken gurur duyacağı saldırgan, atak, milleti için, devleti için yüreğini ortaya koyan gençleri bulacağım. Bu hayal değil, hayal olmadığını da gösterdim. Ben bunu başardım. Hamza Yerlikaya da başardı. Şimdi bizim misyonumuz bizden sonra gelecek çocuklara da aynı duyguyu aynı ruhu verip onlara bu sorumluluğu vermek.
"OLİMPİYATTAKİ BAŞARISIZLIK BİZE YAKIŞMADI!"
Olimpiyatta başarısız olarak görüyor musunuz?
Kesinlikle başarısız. Türk güreşçisi ne zaman 3.lüğe sevindi? Ben olimpiyat 2.si oldum. Günlerce psikolojim bozuldu. Nasıl 2. olurum diye. (2004 oyunlarında.)Bu bizim içinde bulunduğumuz durumda sosyal yaşantımızı etkiliyor. Bize herkes şampiyon gözüyle baktığı için biz kendimizi devamlı şampiyon olarak görmek zorundayız. Buna göre kendimizi programlamak zorundayız. Halbuki benim aldığım olimpiyat ikinciliği milyonlarca sporcunun, binlerce güreşçinin hayali. Benim hayalim olimpiyat 2.si olmak değil ki olimpiyat şampiyonu olmak. Bize devletimiz imkan veriyor. Ben bütün gelirini, bütçesini devletten alan bir federasyonum. Devlet bana bütçe ayırıyor ben bunun hakkını vermek zorundayım. Milli ve manevi değerlere hassasiyeti olan, duyguları olan Türk gençlerini Türk güreşine kazandıracağım.
"TÜRKİYE'NİN GURUR DUYACAĞI GENÇ GÜREŞÇİLER GELİYOR"
Yeni Taha'lar yeni Rıza'lar yeni Yasemin'ler ortaya çıkacak diyorsunuz değil mi ?
Şampiyon olan Murat Fırat, Urfalı bir güreşçimiz… Urfa'da bugüne kadar bir tane güreşçi duydunuz mu? Final maçında hem de Macar'ı yenerek şampiyon oldu. Bütün Macar seyircinin önünde. Feyzullah Aktürk 22 yaşında Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'nin 100'üncü şampiyonluğunu elde etti...Kerem Kaval( Altın), Emre Mutlu (Bronz), Ahmet Uyar(Bronz), Burhan Akbudak (Bronz) 82 kiloda üçüncü oldu. Bu sporcumuz gelecekte dünya şampiyonu olacak. Bu ismi not alın….
"ACI YOKSA MADALYA YOK, ACI YOKSA BAŞARI YOK!"
Onlara hep şunu söylüyorum. Ruhunuzu ortaya koyun, yüreğinizi ortaya koyun başarı gelecektir. Acı yoksa madalya yok, acı yoksa başarı yok. Kendinizi buna göre programlayın. Muhtaç olduğunuz kudreti başka yerlerde aramayın muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızda ki asil kanda dedim ve mindere saldık. Allah'ın izniyle Türk güreşçisinin geleceği teminat altında olacak, güzel olacak.
"10 SENE DÜNYA GÜREŞİNE DAMGA VURACAKLAR"
Asıl hedef 2028 mi?
2024 olimpiyat oyunları ilk sınavımız olacak. Asıl hedef 2024'den sonra 28 ve 32. Genç adamlar bu güreşi 10 sene taşısınlar. Yani Rıza, Taha abileri gibi en güzel başarı, sürekliliği olan başarıdır. Bir kere şampiyon olsun kaybolsun istemiyoruz biz. Rus'u yensin, Macar'ı yensin, her zaman kürsüde yerini alsın. Bizde millet olarak gurur duyalım. Bizim bu coğrafyada olmazsa olmaz özelliğimiz tarihimiz, kültürümüz, geleneğimiz. Güreş bizim kültürümüz.
CUMHURİYETLE YAŞIT FEDERASYONUMUZ VAR
Federasyon olarak Cumhuriyetle yaşıtız..1923'te kurulan 3 federasyonlardan biriyiz. Seneye 100.yılımızı kutlayacağız. Güreş benim peygamberimin sporudur. Tarihimdir, kültürümdür. Bizden sonra gelen güreş yapacak gençlere bunu anlatmak zorundayız.
LİDER OLUNMUYOR LİDER DOĞULUYOR!
Karşımızda farklı bir federasyon başkanı var. Sporun içerisinden gelmiş, başarılara imza atmış, gerçek bir şampiyon. Güreşi güreşçiler mi yönetmeli?
Güreşi, güreşçiler yöneltmeli. Ben tüm güreş yapanları kastetmiyorum. Türkiye'de birçok futbolcu var değil mi? Ama lider olamıyor. Ben bu konuda mütevazi olmayacağım. İnsanlar lider olmuyor, lider doğuluyor. Yöneticilik, Allah'ın insana vermiş olduğu meziyetlerden bir tanesi. Bir sürü siyaset parti lider var. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli lider. Bunu böyle görmek gerek. 64 tane federasyon başkanı var ama niye içlerinde Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat ikincisi olmuş başka bir federasyon başkanı yok. Demek ki bizim farklı özelliklerimiz var. Benim genel kurulum, devlet büyüklerim beni buraya layık gördü. Ben de burada görevimizi yapmaya çalışıyorum. Görevini en iyi yapan ülkesini en çok seven adamdır. Ben ülkemi çok seviyorum.
"TARİH CESURLARI YAZAR
Güreşte cesaret, zeka ve çalışmak kelimelerine ifade ediyor. Nasıl bir sıralamada olur sizce?
Cesaret 1 numaraya gelir. Çünkü tarih cesurları yazar. Bunun yanında Allah vergisi yetenekleriniz olacak. Gücünüz kuvvetiniz olacak ama bu işin sırrı çalışmak. En önemlisi de 'karakter' bunu da ben ekledim. Muhammed Ali'nin güzel bir sözü vardır. Kazandığı madalyalar bir sporcuyu başarılı yapar ama karakteri efsane yapar. Türk güreşinde niye Şeref Eroğlu, Hamza Yerlikaya, Yaşar Doğu unutulmuyor? Demek ki farklı özelliklerimiz var ki ondan. Oda karakter. Duruşunuz, tarzınız vermiş olduğunuz mesajlar bu çok önemli. Bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğiz. Güreşi gençlini gündemine sokmamız gerek.