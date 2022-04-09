Tarihi başarı sonrası Türk güreşinin patronu SABAH Spor'a konuştu! "Bu ismi not alın..."

"EKSİĞİ KAPATAMAZSAK GELECEK TEHLİKE ALTINDADIR!"

Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Türk güreşi her zaman başarılı olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Ama eğer biz güreşi bırakan veya kaybettiğimiz bir sporcunun yerine yenisini koyamıyorsak sadece güreş değil Türk milleti, Türk devletinin geleceği tehlike altındadır. Ben böyle düşünüyorum. 18-19 yaşındaki çocukları takıma koyduk.

Genç sporcular da gördük takımda. Hatta madalyada aldık. Güreş milli takımımız önümüzdeki 10 yılın şampiyonasına damga vurabilir mi ?

Benim derdim takımı gençleştirmek. Olimpiyata kadar Rıza, Taha, Yasemin devam etmek istiyorlarsa edecekler. Onun dışında eskilerden hiçbir sporcunun yeri garanti değil.