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Giriş Tarihi: 11.5.2022 09:43

Bir kare çok kupa! Efsaneler bir arada

Bir kare çok kupa! Efsaneler bir arada
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Miami'de hafta sonunda düzenlenen Formula 1 Grand Prix yarışlarına spor ve eğlence dünyasından birçok ünlü isim katılırken, 4 efsane Lewis Hamilton, Michael Jordan, David Beckham ve Tom Brady'nin bir arada yer aldığı fotoğraf karesi büyük ilgi çekti.

Miami'de hafta sonunda düzenlenen Formula 1 Grand Prix yarışlarına spor ve eğlence dünyasından birçok ünlü isim katılırken, 4 efsanenin bir arada yer aldığı fotoğraf karesi büyük ilgi çekti.

Miami'deki yarışı 6. sırada bitiren ancak kariyerinde 7 Formula 1 dünya şampiyonluğu olan Lewis Hamilton, bugün 59 yaşında olan, yaşadığı 6 NBA şampiyonluğu ile basketbolun unutulmazları arasındaki Michael Jordan, dünya futbolunun eski yıldızı, Manchester United ve Real Madrid ile 10 şampiyonluğu olan David Beckham ve 7 Super Bowl şampiyonluğu olan eski Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, hem yarışın keyfini çıkardı hem de bir arada sohbet etme şansı buldu. Basına ise 4 efsane ismi bir arada ölümsüzleştirmek düştü.

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Bir kare çok kupa! Efsaneler bir arada
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