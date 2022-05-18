Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Özel sporcular 21 madalya ile Türkiye’ye döndü
Giriş Tarihi: 18.5.2022 16:09

Özel sporcular 21 madalya ile Türkiye’ye döndü

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Özel sporcular 21 madalya ile Türkiye’ye döndü

Malta’da 13-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Özel Olimpiyatlar Davetli Oyunları’nda 21 madalya kazanarak başarı gösteren Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları Türkiye’ye döndü. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Malta’dan İstanbul Havalimanı’na gelen sporcular, uçağın kapısında İGA PASS ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandılar.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, yapılan organizasyonun çok başarılı olduğunu belirterek " İnsan kendi ülkesinin çocuklarının bu tür faaliyetlere giderek, madalya almalarından çok mutlu oluyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Çok mutlu oldu herkes. Moraller çok yüksekti. İnşallah bize de aynısını veya benzerini yapmayı nasip eder. İki üç sene sonra belki biz de bu tür organizasyonları yapabiliriz "diye konuştu.

14 SPORCU 21 MADALYA

Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Yasemin Demirdağ da 14 sporcunun 21 madalyayla Türkiye'ye döndüğünü ifade ederek "Bu çok gurur verici bir tablo ve devamı da gelecektir. Bunlar emekle, hocalarımla, antrenörlerimizle yaptığımız bir aşama. Daha büyüklerini diliyoruz" dedi. Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün ise önümüzdeki yıl Berlin'de düzenlenecek Dünya Oyunları'nda dünya oyunlarında da aynı başarıyı göstermek istediklerini söyledi.

ÇOK MUTLU OLDUK

Masa tenisinde gümüş madalya alan Hasan Kaçmaz "Bayrağımızı kaldırdık. Oynadık. Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Madalyalarımızla Türkiyemize döndük" diyerek duygularını ifade ederken Çağla Boyvadoğlu ise " Olimpiyatlar güzel geçti. İkinci ve üçüncü oldum. Kazandım. Mutlu oldum"diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil
Son dakika: Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten! PKK-YPG'ye açık destek
Son dakika: AB ve ABD'den yoğun mesai: Peş peşe açıklamalar... Türkiye’yi ikna yarışı
İBB ve CHP'yi karıştıran son dakika haberi: Murat Ongun İBB Sözcülüğü görevinden alındı!
SON DAKİKA: CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk Havalimanı" eylemi karşılık bulmadı! 750 kişiyi zor topladı
Böyle kalabalık az gördüm
Sen sustukça ben hatırlatacağım
Son dakika | İşte CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı: Komiser memurdan talimat almış
‘Bir Ordulu var sana aşık’ Karı-kocanın cinayet planı tüyler ürpertti
Taytenik
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel sporcular 21 madalya ile Türkiye’ye döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA