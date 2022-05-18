Özel sporcular 21 madalya ile Türkiye’ye döndü

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, yapılan organizasyonun çok başarılı olduğunu belirterek " İnsan kendi ülkesinin çocuklarının bu tür faaliyetlere giderek, madalya almalarından çok mutlu oluyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Çok mutlu oldu herkes. Moraller çok yüksekti. İnşallah bize de aynısını veya benzerini yapmayı nasip eder. İki üç sene sonra belki biz de bu tür organizasyonları yapabiliriz "diye konuştu.
14 SPORCU 21 MADALYA
Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Yasemin Demirdağ da 14 sporcunun 21 madalyayla Türkiye'ye döndüğünü ifade ederek "Bu çok gurur verici bir tablo ve devamı da gelecektir. Bunlar emekle, hocalarımla, antrenörlerimizle yaptığımız bir aşama. Daha büyüklerini diliyoruz" dedi. Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün ise önümüzdeki yıl Berlin'de düzenlenecek Dünya Oyunları'nda dünya oyunlarında da aynı başarıyı göstermek istediklerini söyledi.
ÇOK MUTLU OLDUK
Masa tenisinde gümüş madalya alan Hasan Kaçmaz "Bayrağımızı kaldırdık. Oynadık. Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Madalyalarımızla Türkiyemize döndük" diyerek duygularını ifade ederken Çağla Boyvadoğlu ise " Olimpiyatlar güzel geçti. İkinci ve üçüncü oldum. Kazandım. Mutlu oldum"diye konuştu.