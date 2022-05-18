Özel sporcular 21 madalya ile Türkiye’ye döndü

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, yapılan organizasyonun çok başarılı olduğunu belirterek " İnsan kendi ülkesinin çocuklarının bu tür faaliyetlere giderek, madalya almalarından çok mutlu oluyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Çok mutlu oldu herkes. Moraller çok yüksekti. İnşallah bize de aynısını veya benzerini yapmayı nasip eder. İki üç sene sonra belki biz de bu tür organizasyonları yapabiliriz "diye konuştu.