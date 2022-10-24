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Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:54 Son Güncelleme: 24.10.2022 13:56

Şahika Ercümen, kupayı denizden çıkardı!

Şahika Ercümen, kupayı denizden çıkardı!

Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, deniz temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen proje doğrultusunda suyun altındaki atıkları topladı. Başarılı dalışçının çıkardığı atıklar, heykeltıraş Seçkin Pirim tarafından özel bir heykel kupaya dönüştürüldü. Kupa, Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nda kazanana verilecek.

Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, deniz temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen proje doğrultusunda Marmara Denizi'ne dalarak, suyun altındaki atıkları topladı. Şahika Ercümen'in topladığı atıklar dünyanın önde gelen heykeltıraşlarından Seçkin Pirim tarafından özel bir heykel kupaya dönüştürülerek Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın trofe birincisine ödül heykelciği olarak verilecek.

28-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nda yapılacak olan yat yarışları öncesinde DHL Express Türkiye ile gerçekleştirilen organizasyonda Şahika Ercümen, farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği dalışla denizdeki atıkları topladı. Başarılı dalışçı, gerçekleşen organizasyon öncesinde, "Deniz yaşamının tüm ekosistem için hayati önem taşıdığını bilmemiz ve bu konuda sorumlu davranmamız gerekiyor. DHL Express Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz denizlerden atık toplama projesinin de bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çıkan atıkların özel bir ödüle dönüşmesi ve deniz sporları alanındaki en prestijli organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın kazananına verilecek olması da heyecan verici" ifadelerini kullandı.

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Şahika Ercümen, kupayı denizden çıkardı!
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