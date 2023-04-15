Ituma’nın ölümü sonrası Ebrar Karakurt’tan duygusal paylaşım!

ANNESİ İNTİHARA İNANMIYOR

Ortaya çıkan görüntüler sebebiyle ölümüne şüpheyle bakılan Ituma'nın ölüm sebebi henüz netleşmedi. Otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesi Elizabeth'in kızının intiharına inanamadığı belirtildi.

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia İtuma'nın şüpheli ölümü! Son görüntüsü ortaya çıktı... | Video

Takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yaratırken, Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSIN"

Ebrar Karakurt, sosyal medyadan paylaştığı gönderide şu sözlere yer verdi: "Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Mekanın cennet olsun"