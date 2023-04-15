Ituma’nın ölümü sonrası Ebrar Karakurt’tan duygusal paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde Eczacıbaşı ile oynayan İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara takımı resmen kabusu yaşadı.
CAMDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Oynanan maçın ardından Üsküdar'da kaldıkları otele dönen Novara takımı, yaşanan olaydan sonra şoka uğradı. Takımın oyuncularından Julia Ituma, kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti.
ANNESİ İNTİHARA İNANMIYOR
Ortaya çıkan görüntüler sebebiyle ölümüne şüpheyle bakılan Ituma'nın ölüm sebebi henüz netleşmedi. Otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesi Elizabeth'in kızının intiharına inanamadığı belirtildi.
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia İtuma'nın şüpheli ölümü! Son görüntüsü ortaya çıktı... | Video
Takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yaratırken, Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü.
"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSIN"
Ebrar Karakurt, sosyal medyadan paylaştığı gönderide şu sözlere yer verdi: "Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Mekanın cennet olsun"
Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.