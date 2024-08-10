Video Dünya 38 yaşında huzurevine yerleşti! Sebebini duyan inanamadı: “Gencim ama…” | Video
38 yaşında huzurevine yerleşti! Sebebini duyan inanamadı: “Gencim ama…” | Video

38 yaşında huzurevine yerleşti! Sebebini duyan inanamadı: “Gencim ama…” | Video

10.08.2024 | 15:03

Çinli senarist Ms. Yang, huzurevine yerleştiğini belirten bir video paylaştığı andan itibaren büyük dikkat çekti. Deneyimi, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve bazıları bu durumu Çin’in aşırı çalışma kültürüne karşı bir uyarı olarak değerlendirdi. Peki Yang neden 38 yaşında huzurevine yerleşmeyi tercih etti? İşte cevabı…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

38 yaşında huzurevine yerleşti! Sebebini duyan inanamadı: Gencim ama… | Video 01:00
38 yaşında huzurevine yerleşti! Sebebini duyan inanamadı: “Gencim ama…” | Video 10.08.2024 | 15:03
İngiltere’de şiddet ve nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle 3 kişiye gözaltı | Video 00:58
İngiltere'de şiddet ve nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle 3 kişiye gözaltı | Video 10.08.2024 | 14:04
İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye Babamla şehit olmadan 2 saat önce görüştük 06:56
İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye "Babamla şehit olmadan 2 saat önce görüştük" 10.08.2024 | 12:09
Brezilya’da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 01:32
Brezilya'da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 10.08.2024 | 10:58
İsrail’den Gazze’de sivillerin sığındığı okula saldırı! 100’den fazla kişi hayatını kaybetti | Video 01:01
İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti | Video 10.08.2024 | 09:47
Brezilya’daki uçak kazasında 62 kişi öldü! Uçak enkazı kamerada... 03:12
Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi öldü! Uçak enkazı kamerada... 10.08.2024 | 09:01
Rusya, Ukrayna’da süpermarketi vurdu: 10 ölü, 35 yaralı | Video 01:22
Rusya, Ukrayna'da süpermarketi vurdu: 10 ölü, 35 yaralı | Video 09.08.2024 | 16:34
Çin’de konteyner gemisinde şiddetli patlama anı kamerada | Video 00:47
Çin’de konteyner gemisinde şiddetli patlama anı kamerada | Video 09.08.2024 | 13:28
Kanseri uyandıran güzellik akımı: Güneşle sivilce yakma yöntemi milyonlar izlendi! | Video 00:08
Kanseri uyandıran güzellik akımı: "Güneşle sivilce yakma" yöntemi milyonlar izlendi! | Video 09.08.2024 | 13:20
Trump suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 02:15
Trump suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 09.08.2024 | 12:50
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber’de 25:54
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber'de 08.08.2024 | 20:05
İsrail, Bureij Mülteci Kampı’nı vurdu: 12 ölü | Video 02:27
İsrail, Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu: 12 ölü | Video 08.08.2024 | 14:43
Köpek bataryayı ısırırken yangın çıkardı! İşte o anlar... | Video 01:55
Köpek bataryayı ısırırken yangın çıkardı! İşte o anlar... | Video 08.08.2024 | 10:52
Suriye’de Arap aşiretleri, PKK/YPG karargahlarına saldırdı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor | Video 01:20
Suriye’de Arap aşiretleri, PKK/YPG karargahlarına saldırdı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor | Video 07.08.2024 | 14:58
Sudan’da sel felaketi: 11 ölü, 60 yaralı | Video 01:40
Sudan'da sel felaketi: 11 ölü, 60 yaralı | Video 07.08.2024 | 11:23
İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı! | Video 00:24
İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı! | Video 07.08.2024 | 11:17
Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa’nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif... | Video 00:53
Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa'nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif... | Video 06.08.2024 | 11:14
İran’ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne? 06:07
İran'ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne? 05.08.2024 | 09:27
Zelenskiy: F-16’lar Ukrayna’da 00:10
Zelenskiy: "F-16'lar Ukrayna'da" 05.08.2024 | 09:10
Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etti 04:21
Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti 04.08.2024 | 16:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA