38 yaşında huzurevine yerleşti! Sebebini duyan inanamadı: “Gencim ama…” | Video
Çinli senarist Ms. Yang, huzurevine yerleştiğini belirten bir video paylaştığı andan itibaren büyük dikkat çekti. Deneyimi, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve bazıları bu durumu Çin’in aşırı çalışma kültürüne karşı bir uyarı olarak değerlendirdi. Peki Yang neden 38 yaşında huzurevine yerleşmeyi tercih etti? İşte cevabı…
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