95 yaşındaki İsrailli'nin katliam çağrısı yaptığı görüntüler kan dondurdu! "Arap komşularınızı öldürün" | Video
İsrail ordusunda yedek subay olarak görev yapan 95 yaşındaki Ezra Yachin'in Müslümanlara kin kustuğu ve katliam çağrısı yaptığı görüntüler kan dondurdu.
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