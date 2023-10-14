95 yaşındaki İsrailli'nin katliam çağrısı yaptığı görüntüler kan dondurdu! "Arap komşularınızı öldürün" | Video

İsrail ordusunda yedek subay olarak görev yapan 95 yaşındaki Ezra Yachin'in Müslümanlara kin kustuğu ve katliam çağrısı yaptığı görüntüler kan dondurdu.