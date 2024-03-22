Video Dünya AB Liderler Zirvesi'nde Gazze, Ukrayna ve Bosna Hersek konularında tarihi kararlar | Video
AB Liderler Zirvesi'nde Gazze, Ukrayna ve Bosna Hersek konularında tarihi kararlar | Video

AB Liderler Zirvesi'nde Gazze, Ukrayna ve Bosna Hersek konularında tarihi kararlar | Video

22.03.2024 | 07:38

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde Gazze, Ukrayna ve Bosna Hersek’in AB’ye üyelik sürecine ilişkin tarihi kararlar aldı. AB liderleri, Gazze’de yaşanan insani trajediye rağmen aylardır devam eden anlaşmazlıkların ardından bugün ilk defa “savaşa ateşkesle sonuçlanacak bir insani ara” çağrısı yaptı. Daha önce “İsrail’in kendini savunma hakkı olduğu” gerekçesiyle ortak kararı veto eden Macaristan ve Çekya gibi ülkelerin de muhalefetlerini askıya almalarıyla birlikte ilk defa Gazze için nihai ateşkese yönelik bir çağrı yapıldı.

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin ilk gününün ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Gazze'ye ilişkin kararı "güçlü ve birlik içerisinde yapılan bir çağrı" olarak nitelendirdi. Gazze'de bir insani trajedi yaşandığını ve Gazze'ye insani yardım ulaşması için mümkün olan tüm çabaları destekleme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Michel, "Biz uluslararası hukuka, uluslararası insani hukuka inanıyoruz. Bu nedenle de (İsrail'i) ikna etmek için her şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Gazze'de durumun bölgesel düzeyde bir krize dönüşmesinden kaçınmak istediklerini de vurgulayan Michel, "İsrail hükümetine, Refah'ta bir insansız hava aracı operasyonu başlatmama çağrısı yapıyoruz zira böyle bir operasyonun sonuçlarının ne olacağını tahayyül edebiliyoruz" dedi.
Basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Gazze'nin bir kıtlık ve bir felaket durumuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Von der Leyen, "Gazze'ye, tüm yollar kanalıyla tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim şarttır. Günde 500 kamyon veya eşdeğeri insani yardım malzemesinin karayolu, havayolu ve deniz yoluyla Gazze'ye girmesi gerekiyor. Avrupa Konseyi, ilave yardımların teslim edilmesi için Kıbrıs'tan Gazze'ye bir deniz koridorunu özellikle onayladı. İsrail hükümetine Refah'ta bir kara operasyonu başlatmaması çağrısında bulunuyoruz. Son olarak, Avrupa Konseyi olarak, iki devletli çözüme dayanan kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu yineledik" diye konuştu.

DONDURULAN RUS VARLIKLARINI UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK İÇİN KULLANMA KARARI
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen kârların büyük bir kısmına el konulması ve bunların Ukrayna'ya verilmesi üzerinde prensipte anlaşma sağladıklarını duyurdu. AB üyelerinin bugün alınan kararlarla AB içerisindeki birliği bir kez daha ortaya koyduklarını söyleyen Michel, "Hızlı hareket etme konusunda kararlıyız. Bu paraların bir kısmını askeri teçhizat dahil Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyoruz. Bu, masadaki 27 liderin durumun ciddiyetini anladığını ve Ukrayna'ya daha fazla destek sağlama hususundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor" dedi.

SENELİK YAKLAŞIK 3 MİLYAR EURO KAYNAK
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi desteklemek zorunda oldukları konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Bu çerçevede AB liderlerinin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirler ile Ukrayna'nın desteklenmesi yönündeki kararı desteklediklerini vurgulayan Von der Leyen, "Bu Ukrayna'ya askeri teçhizat için fon sağlayacak. Buradan 2024 yılı için yaklaşık 3 milyar Euro, önümüzdeki yıllarda da benzer meblağlarda kaynak gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

BOSNA HERSEK İLE MÜZAKERELERE BAŞLAMA KARARI
Michel, Avrupa Konseyi'nin bugün ayrıca Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararına da onay verdiğini duyurdu. Gelişme nedeniyle Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo'yu tebrik eden Michel, ülkenin AB üyeliği yolunda atması gereken birçok adım olacağına dikkat çekti. Haberi sosyal medya üzerinden de paylaşan Michel, "Avrupa Konseyi, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı. Tebrikler! Yeriniz, Avrupa ailesidir. Bugünkü karar, AB yolunda önemli bir ileri adım teşkil ediyor. Şimdi, Bosna Hersek halkının da istediği üzere istikrarlı bir şekilde ilerleme sağlanabilmesi için zorlu çalışmaların devam etmesi gerekiyor" diye yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen de Bosna Hersek ile müzakerelere başlama kararını tarihi bir karar olarak nitelendirdi. Bosna Hersek basını, Liderler Zirvesinde Bosna Hersek'in AB'ye üyelik müzakerelerine başlamasına en çok destek veren ülkelerin Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, İtalya, Slovakya ve Slovenya olduğunu duyurdu.

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