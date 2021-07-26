Video Dünya ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü!

ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü!

ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü!
26.07.2021 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü! 01:06
ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü! 26.07.2021 | 10:44
Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turisti öldürdü! Korkunç anlar kamerada | Video 01:01
Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turisti öldürdü! Korkunç anlar kamerada | Video 26.07.2021 | 10:31
Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video 00:27
Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video 26.07.2021 | 09:55
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 00:24
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 26.07.2021 | 08:44
Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video 01:08
Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video 25.07.2021 | 15:04
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü 04:37
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü 25.07.2021 | 11:26
Belçika'yı yine sel vurdu | Video 03:33
Belçika'yı yine sel vurdu | Video 25.07.2021 | 11:05
Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel paylaşım! Sosyal medya sallandı | Video 00:30
Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel paylaşım! Sosyal medya sallandı | Video 25.07.2021 | 10:44
Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video 02:17
Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video 25.07.2021 | 10:03
Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video 01:26
Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video 25.07.2021 | 08:49
İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı 02:05
İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı 24.07.2021 | 13:57
Hindistan'da sel felaketi: 100'den fazla ölü! 00:41
Hindistan'da sel felaketi: 100'den fazla ölü! 24.07.2021 | 12:44
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 00:47
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 24.07.2021 | 11:57
Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 00:22
Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 24.07.2021 | 10:24
Johnson'ı yalancılıkla suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 04:17
Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 23.07.2021 | 16:29
Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 02:55
Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 23.07.2021 | 16:02
Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 01:52
Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 23.07.2021 | 15:01
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 04:07
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 23.07.2021 | 13:26
Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video 00:21
Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video 23.07.2021 | 12:12
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 05:27
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19

ABD'nin Utah eyaletinde kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA