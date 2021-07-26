ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü!
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ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü! 26.07.2021 | 10:44
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Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video 26.07.2021 | 09:55
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İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 26.07.2021 | 08:44
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Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video 25.07.2021 | 15:04
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Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü 25.07.2021 | 11:26
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Belçika'yı yine sel vurdu | Video 25.07.2021 | 11:05
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Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel paylaşım! Sosyal medya sallandı | Video 25.07.2021 | 10:44
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Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video 25.07.2021 | 10:03
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Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video 25.07.2021 | 08:49
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İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı 24.07.2021 | 13:57
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Hindistan'da sel felaketi: 100'den fazla ölü! 24.07.2021 | 12:44
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Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 24.07.2021 | 10:24
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Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 23.07.2021 | 16:29
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Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 23.07.2021 | 16:02
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Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 23.07.2021 | 15:01
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Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 23.07.2021 | 13:26
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Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19
ABD'nin Utah eyaletinde kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü!