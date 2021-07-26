ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü | Video
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'nin Utah eyaletindeki Millard bölgesine bağlı Kanosh kasabasında dün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine eyaletler arası bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 20 aracın karıştığı kaza sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar kara ve hava ambulanslarıyla hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı.