ABD'de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video
ABD'nin Baltimore kentinde açıklarında kömür taşıyan bir yük gemisinde patlama meydana geldi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Öte yandan 26 Mart 2024'te bir kargo gemisi, Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmış, köprünün bir kısmı çökerken, 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
ABD'de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 14:55
02:49
Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi | Video 19.08.2025 | 14:39
05:16
00:58
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 18.08.2025 | 10:48
02:12
02:47
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 17.08.2025 | 15:54
02:03
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 17.08.2025 | 10:44
09:51
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 17.08.2025 | 08:37
12:36
00:13
00:54
Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı | Video 15.08.2025 | 11:56
00:16
00:21
İdlib'de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 14.08.2025 | 16:26
01:21
00:58
Ukrayna'dan Rostov ve Volgograd'a İHA saldırısı | Video 14.08.2025 | 13:54
00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
05:39
03:05
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim yerine sıçradı | Video 13.08.2025 | 16:35