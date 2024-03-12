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ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video

ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video

12.03.2024 | 19:11

ABD’li yazar ve aktivist Jeffery Shaun King ve eşi, Ramazan ayının gelişiyle Müslüman oldu.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına verdiği tepkiyle bilinen ABD'li yazar ve aktivist Jeffery Shaun King ve eşi, ABD'nin Texas eyaletinde bir camiye giderek Ramazan ayının başlamasına 1 gün kala Müslüman oldu. King ve eşi, imam eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdikleri anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada 6 milyondan fazla takipçisi olan Shaun, Filistinlilerin haklarını savunduğu için Instagram'ın kendisine yasak uyguladığını ifade etmişti.
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