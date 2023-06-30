ABD’nin güneyinde sıcak hava dalgası: 14 ölü | Video
ABD’nin güneyinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Texas eyaletinde 13, Louisiana eyaletinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Bilim insanları ve tıp uzmanları, ABD'de aşırı sıcaktan kaynaklanan ölümlerin iklim değişikliğine karşı daha fazla önlem alınmaması durumunda her yaz artacağını belirtiyor.
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