ABD’yi fırtına vurdu, Texas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video
ABD’nin doğusu ve orta kesiminde şiddetli fırtına ve yağış etkili olurken Texas eyaletinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Texas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyalete bağlı Midland kentinde şiddetli rüzgarların toz bulutu oluşmasına yol açması sonucu görüş mesafesinin düştüğü ve zincirleme kaza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, en az 30 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Texas'ta gece saatlerinde meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ise maddi hasara yola açtı.
Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın doğu kesimine ilerlediği ve etkisinin bugün de sürmesinin beklendiği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
ABD’yi fırtına vurdu, Texas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video 03.04.2024 | 11:32
00:52
Tayvan açıklarındaki 7,4 büyüklüğünde depremde en az 4 kişi öldü | Video 03.04.2024 | 09:38
00:37
Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Son 25 yılın en büyüğü | Video 03.04.2024 | 09:32
00:47
Finlandiya’da okulda silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 02.04.2024 | 13:56
02:20
İsrail, Gazze’de insani yardım çalışanlarını vurdu: 7 ölü | Video 02.04.2024 | 12:35
00:25
Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video 02.04.2024 | 13:12
02:36
Kazakistan’da sel: 20 bölgede acil durum | Video 02.04.2024 | 12:35
02:00
ABD’de FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı | Video 02.04.2024 | 06:01
04:04
İsrail’de erken seçim çağrısıyla düzenlenen protesto 2’inci gününde | Video 02.04.2024 | 06:01
02:19
İran’da yüzlerce kişi konsolosluk saldırısını protesto etti | Video 02.04.2024 | 06:01
04:09
Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı | Video 01.04.2024 | 15:59
00:25
Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video 01.04.2024 | 13:58
00:43
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video 31.03.2024 | 15:59
01:06
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 4 ölü | Video 31.03.2024 | 12:10
03:35
00:29
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 30.03.2024 | 12:38
02:37
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 29.03.2024 | 16:38
04:16
00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:43
00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:27