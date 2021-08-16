Afganistan'dan korkutan görüntü! Ülkeden kaçmak için, ölümü göze aldılar | Video
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Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından havalimanında çekilen görüntü endişe ve paniği gözler önüne serdi.
Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybına neden oldu. Yüzlerce kişinin Kabil havaalanından ayrılan uçaklara zorla girmeye çalışırken çıkan izdihamda en az 5 kişi hayatını kaybetti.
UÇAKTAN DÜŞENLER ENDİŞELENDİRDİ
Afganistan'da havalimanında çekilen görüntüler endişelendirdi. Havalimanında kaçmak isteyen Afganlıların kalkış yapmaya hazırlanan bir uçağın kanatlarına tutunması ülkede yaşanan panik ve endişeyi gözler önüne serdi. Bir başka görüntüde ise uçağa, uçaktan düşen cisimler görülürken bunların uçağa tutunan insanlar olduğu ifade ediliyor.
UÇAK KAPISINA TIRMANDILAR
Ülkeden kaçmak isteyenler havalimanlarına akın ederken, kaçmak isteyenler uçaklara tutundu. Çekilen bir görüntüde uçağa binmeye çalışan bir kişi, uçak içerisindeki bir başka kişinin yardımı ile uçak kapısına tırmandığı görülüyor.