Ali Hamaney'den Cuma hutbesinde İsrail karşı birlik açıklaması
İran'ın dini lideri Ali Hamaney 2020 yılında beri ilk defa kıldırdığı Cuma namazı öncesindeki hutbede İsrail'e karşı birlik olma çağrısında bulundu.
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